La madrugada del 1 de noviembre, varias zonas de Lima mostraron las secuelas de una noche de intensas celebraciones, es así como fue escenario de múltiples eventos y fiestas en el marco de Halloween y el Día de la Canción Criolla. En diversos distritos, los ciudadanos participaron en conciertos y reuniones, lo que generó un ambiente festivo que se prolongó hasta las primeras horas del día siguiente.

Uno de los eventos destacados tuvo lugar en el kilómetro 29.5 de la Panamericana Sur, en Lurín, donde se organizó una fiesta temática de disfraces. Decenas de jóvenes asistieron y comenzaron a retirarse del lugar desde temprano para regresar a sus hogares.

Este tipo de celebraciones no solo se realizaron en Lurín, sino que también se replicaron en otros puntos de la ciudad, como el centro de convenciones del Huaralino en Los Olivos, donde se observó una situación similar.

Así amaneció Lima luego de las fiestas por Halloween y el Día de la Canción Criolla| Latina Noticias

El entusiasmo por continuar la fiesta llevó a muchos asistentes a cantar con alegría, mientras que otros optaron por ocultar sus rostros para evitar ser reconocidos. Asimismo, algunos tuvieron que ser cargados por tantas horas de pie. De esta manera, cientos de jóvenes aprovecharon el feriado largo para salir de la rutina y divertirse con sus amistades.

Entre los disfraces más preferidos de las personas fueron la de la Caperucita Roja, Catrina, vampiro y más.

Por otro lado, Latina Noticias informó sobre un aumento en la demanda de servicios de taxi durante las primeras horas del día, lo que también provocó un incremento en las tarifas. Este fenómeno es común en noches de grandes celebraciones, donde la necesidad de transporte se incrementa.

Así amaneció Lima luego de las fiestas por Halloween y el Día de la Canción Criolla| Latina

Horarios especiales

El servicio de transportes públicos cuenta con horarios especiales por este feriado, así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El Lechucero de transporte público en Lima y Callao operará con normalidad durante el feriado del Día de Todos los Santos. Este servicio, que ahora cuenta con cuatro nuevas paradas, estará disponible desde las 11:30 p.m. hasta las 4 a.m., por lo que los usuarios podrán continuar sus viajes.

Los corredores complementarios operarán de 5:00 a.m. a 10:30 p.m., manteniendo sus servicios habituales. En cuanto al Metropolitano, este sistema de transporte masivo ofrecerá sus servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Además, el servicio Expreso 5 estará disponible de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p.m. Por su parte, los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas del día.