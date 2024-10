Feriado largo de noviembre generaría US$ 140 millones: ¿A qué destinos viajarán los peruanos?

El feriado del viernes 1 de noviembre creará un fin de semana largo, de tres días. Así se espera que se muevan los turistas en estas fechas. - Crédito Andina

Durante el primer fin de semana largo de noviembre, más de 1,3 millones de peruanos se desplazarán por el país, lo que generará un impacto económico de US$ 140 millones, según estimaciones del el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este movimiento masivo de personas refleja la importancia del turismo interno para la economía nacional, especialmente durante los feriados y días no laborables.

Se espera que en el feriado largo, periodo comprendido entre el viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el domingo 3 de noviembre, se vea a un 35,5% de los viajeros provenientes de Lima Metropolitana y el Callao, mientras que el 64,5% restante correspondería a residentes de otras regiones del país, informó el Mincetur.

Como se sabe, un grueso de los peruanos visitará cementerios también durante el 1 de noviembre, la cual es una tradición en Perú como en otros países. Pero algunos usarán estos feriados para viajar, motivados por los deseos de visitar a familiares y amigos, que representan el 55,9% de los desplazamientos, o solo para tomar vacaciones y tener viajes de relax, que constituyen el 35,5%.

Además, el Gobierno confirmó tres nuevos días no laborables por el APEC. - Composición Infobae/Edwin Montesinos/APEC/Difusión

¿A dónde viajarán los peruanos?

Según calcula el Mincetur, un 85,3% de los turistas elegirá destinos previamente conocidos, atraídos por la hospitalidad de familiares y amigos, el buen clima, los atractivos turísticos y la gastronomía local. Así, las regiones más populares durante este fin de semana largo serán las siguiente:

Lima , con 28,4% del total de viajeros solo este fin de semana

La Libertad (10,0%)

Ica (8,8%)

San Martín (7,7%)

Cusco (7,3%)

Piura (6,0%)

Áncash (4,7%)

Junín (3,9%)

Arequipa (2,9%)

Puno (2,7%)

Asimismo, se espera que el gasto promedio por persona durante estos viajes este e alrededor de S/382. Esto incluiría el gasto en transporte, alojamiento, alimentación y actividades recreativas. Así, un 66,9% de los viajeros utilizará el transporte interprovincial en bus, mientras que un 73,4% optará por alojarse en casas de familiares y amigos. Por otro lado, un 21,8% se hospedará en hostales u hoteles de una a tres estrellas, con una estadía promedio de tres noches.

Perú ha sido reconocido por segundo año consecutivo como el mejor destino internacional. - Crédito: Andina

Se viene otro feriado largo en noviembre

Este feriado largo, del viernes 1 al domingo 3 de noviembre no es el único del mes. A diferencia de estos tres días consecutivos libres, hay un fin de semana largo que promete dar hasta cuatro días de descanso.

Como se recuerda, el Gobierno aprobó un decreto que declara el días jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 de noviembre como días no no laborables, debido a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024. Si bien los trabajadores estatales descansarán (aunque deberán compensar estas horas no trabajadas luego), el sector privado puede acogerse previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Así, estas fechas del jueves 14 al domingo 17 de noviembre darían un nuevo fin de semana largo de cuatro días para noviembre. Durante estas, como se sabe, se realizará el evento principal del Foro APEC, en el que participarán los Líderes de las Economías de APEC. El Gobierno considera necesario que para estos días deban haber días no laborables, dado lo siguiente:

“[Es] necesario adoptar medidas de diversa naturaleza para la atención y seguridad de los visitantes; por lo que, resulta conveniente declarar tales días como no laborables sujetos a horas de trabajo compensables, en Lima Metropolitana (Lima y sus distritos) y en la Provincia Constitucional del Callao, a fin de facilitar la implementación de dichas medidas”, señala la norma.

Quienes trabajen durante feriado: el siguiente es el viernes 1 de noviembre podrían recibir triple pago. - Crédito Composición Infobae/Andina/Andrés Valle/Carla Patiño Ramírez

Feriados y días no laborables para lo que resta del año

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 14 de noviembre : Foro APEC Día no laborable por

Viernes 15 de noviembre : Día no laborable por Foro APEC

Sábado 16 de noviembre : Día no laborable por Foro APEC

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público