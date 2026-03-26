Turquía 1-0 Rumania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

MIN 63: Ismail probó desde larga distancia con Turquía, pero el esférico se fue muy alto. Sale Rumania desde el fondo.
MIN 61: Yildiz se perfiló para su pierna derecha y sacó un potente remate cruzado. Tras ello, la pelota chocó en el palo de Rumania. Pudo ser el 2-0 de Turquía.
MIN 53: ¡GOOOOOL de Turquía! Anotó Ferdi Kadioglu tras genial asistencia de Arda Güler. Los ‘rojos’ se imponen 1-0 ante Rumania.
¡Arrancó el segundo tiempo! Turquía tendrá que ser efectivo en el área rival si quiere llevarse el partido en los 90 minutos. Rumania, por su lado, debe atacar más para sorprender a un equipo que maneja la pelota.
¡Final del primer tiempo! En Estambul, Turquía y Rumania empatan sin goles por la semifinal del repechaje al Mundial 2026. Si el resultado persiste, habrá tiempos suplementarios. Y si continúa, penales.
MIN 40: Rumania se defiende hasta con seis defensas ante el asedio de Turquía, que domina el partido, sobre todo por el lado izquierdo.
MIN 35: La tuvo Güler por el lado izquierdo. Pero cuando tuvo el remate, prefirió el pase y al final fue bloqueado. Era una gran chance para Turquía.
MIN 23: Travesaño para Rumania. La visita reacciona y devuelve el golpe. Hagi aprovecha un desborde por izquierda de Dragomir. Logró evitar el peligro el defensa turco Bardakci.
MIN 20: Rumanía reacciona y Ratiu equilibra un poco las acciones. Pisa el área turca
MIN 19: La más clara del partido. El arquero rumano Radu saca el tiro del turco Bardakci que fue desviado por Dragusin.