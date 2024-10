Revista vinculada a Andrés Hurtado patrocinó viajes a Panamá de altos mandos de la PNP: salen a la luz más fotos

El miembro de la Policía Nacional del Perú negó vínculo con el presentador de televisión que hoy cumple prisión preventiva. (Fuente: Beto a saber/Willax)

Al menos nueve altos mandos de la Policía Nacional (PNP) fueron condecorados por la Revista VIP Diplomática, una publicación vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido por una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, confirmó en la víspera que en julio de 2022 aceptó un viaje a la ciudad de Panamá, auspiciado por la mencionada revista. Arriola viajó en compañía del entonces director de Investigación Criminal de la PNP, Carlos Céspedes, y del excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, implicado en una red de espionaje durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.

Según información de Cuarto Poder, Hurtado diseñó una estrategia que, a través de la revista, buscaba acercarse al poder. Esta publicación, paralela a su programa de televisión actualmente fuera del aire, desempeñó un papel crucial en su plan. Ana Altamirano, una figura allegada al presentador, se insertó en círculos influyentes del país en un aparente intento de obtener beneficios personales.

Aunque no ganó la alcaldía de Surco en 2018, Altamirano consiguió más de 20 órdenes de servicio en diversas municipalidades por un total de más de 250 mil soles. Coincidentemente, los alcaldes de estas municipalidades habían sido previamente galardonados por la revista.

Óscar Arriola y Andrés Hurtado en una fotografía inédita difundida en Beto A Saber

Las ceremonias en Panamá solían contar con Hurtado como coanfitrión y la asistencia de distintos alcaldes y altos mandos policiales. Otro de los asistentes fue el general Carlos Chong, exjefe del Estado Mayor, y el excomandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza, quien fue detenido por presuntos ascensos irregulares dentro de la institución.

Gallardo habría estado involucrado en el pago de hasta 40 mil dólares a unos nueve generales para ascender irregularmente de rango en 2021, situación que supuestamente contaba con la autorización de Castillo. Su esposa, además, tuvo un espacio en la revista como miembro del Comité de Damas de la PNP.

El programa Beto a Saber difundió este martes una serie de fotografías que muestran a la madre de Altamirano junto a Manuel Gómez de la Torre, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otras figuras destacadas como el exdirector de Seguridad del Estado, Juan Carlos Delgado Romero; el secretario general de la PNP, Aldo Muñoz Ygal; y el jefe de la Región Policial Lima Sur, Manuel Lozada Morales.

El representante de la PNP aparece junto a 'Chibolín' en una ceremonia de premiación llevada a cabo en Panamá. (Fuente: Willax)

A raíz de la difusión de los reportajes, la Revista VIP Diplomática cerró sus cuentas oficiales y su sitio web dejó de operar. Según el general Arriola, toda la estadía en el país centroamericano fue costeada pro la publicación en julio de 2022, cuando acudió a recibir el reconocimiento como jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

“A mí no me invitó el señor ‘Chibolín’, sino los señores que aparecen en esos documentos de la revista VIP. Lo he visto por única vez en mi vida esa noche, cuando asistí con mi familia a una ceremonia muy animada porque es un reconocimiento entre tantos que he tenido. A la fecha, tengo más de 60 reconocimientos; este año, nada más, tres municipalidades me han reconocido”, declaró.

Mencionó, además, que el año pasado volvió a ser invitado al premio, pero no pudo asistir a la ceremonia por indicación del Comandante General de la PNP, Jorge Angulo. También subrayó que, después del reconocimiento, no volvió a tener contacto con Altamirano ni con Hurtado.

“A ‘Chibolín’ lo vi ese 15 de julio de 2022, nunca más lo he vuelto a ver, ni he tenido una sola comunicación. No he comido ni un cebiche con él, ni me ha pedido un favor, ni me ha enviado a alguien. Nada de nada. (...) Si hubiera estado ahí, ¿qué tiene de malo? No hay una sola vinculación con él”, afirmó.