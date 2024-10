Shirley Arica revela que Pamela López le pidió disculpas por vincularla con Christian Cueva: “Le dije que sí”. | América Espectáculos.

El pasado 14 de septiembre, Shirley Arica y Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se cruzaron casualmente en una discoteca limeña. Durante este encuentro, López se acercó de manera amistosa a Arica para ofrecerle disculpas por los malentendidos que surgieron en el pasado. En una reciente entrevista para ‘América Espectáculos’, la conocida modelo detalló cómo se desarrolló la conversación entre ambas. “Me ofreció disculpas y le dije que no había problema. Que yo nunca había tenido nada con su marido”, explicó Arica, enfatizando que la interacción fue amena.

La conversación entre ambas mujeres no solo fue amistosa, sino que también incluyó momentos de humor. Shirley Arica, conocida por su estilo irreverente, mencionó que bromeó con López al decirle que le enviaría una carta notarial. “Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! Se mató de la risa, son bromas, pero me cayó súper bien”, comentó Arica entre risas. Estas declaraciones reflejan que, para la modelo, los conflictos del pasado ya no tienen relevancia.

Shirley Arica y Pamela López se divierten en disco pese a polémica con Christian Cueva. (Captura: Instagram)

Shirley Arica fue clara al afirmar que no guarda rencores hacia Pamela López, destacando que el encuentro fue positivo. Según la modelo, López mostró una actitud divertida y relajada, lo que permitió que ambas pudieran dejar atrás cualquier malentendido. “¿Por qué voy a guardarle rencor?”, agregó Arica, dejando en claro su intención de mantener una relación cordial con la esposa de Cueva.

Durante la misma entrevista, Shirley Arica fue consultada sobre los rumores que vinculan al futbolista Christian Cueva con la cantante Pamela Franco. Fiel a su estilo directo y sarcástico, Arica respondió: “¡Ah, no sé! Para mí son un par de tramposos los dos”, generando risas entre los presentes. Aunque no profundizó en el tema, dejó entrever su escepticismo sobre la supuesta relación.

El encuentro de Shirley Arica y Pamela López

El encuentro entre Shirley Arica y Pamela López el 14 de septiembre no solo fue amistoso, sino también lleno de diversión. En su cuenta oficial de Instagram, Arica sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde ambas aparecen bailando y disfrutando de una noche festiva. “Miren con quién me encontré ayer, ¿qué creen?”, escribió la modelo junto al video, que rápidamente se viralizó. En las imágenes se puede ver a Arica y López riendo, abrazándose, y compartiendo un momento de complicidad.

Durante el video, Pamela López incluso respondió a Shirley con una sacada de lengua y un gesto pícaro, lo que hizo reír aún más a ambas. Más tarde, Arica publicó un nuevo mensaje, destacando que no guarda rencores: “Para que vean que no soy rencorosa, quedo ‘clean’”. Este gesto reafirmó la actitud positiva y conciliadora de la modelo, dejando atrás cualquier malentendido y mostrando que las diferencias del pasado ya quedaron en el olvido.

Shirley Arica es acusada de provocar un accidente de tránsito. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina crítica a Pamela López por salir con Shirley Arica

Durante un episodio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina no dudó en criticar a Pamela López por su reciente vida social, especialmente por sus continuas salidas desde que se ha convertido en una mujer soltera. Medina señaló que es inusual no ver a la madre de familia en algún evento los fines de semana, lo que ha generado controversia. Uno de estos eventos fue la fiesta donde López compartió momentos con Shirley Arica, lo que provocó una ola de comentarios debido a la notoriedad de Arica en la farándula.

Medina no dejó pasar este encuentro sin opinar, cuestionando las nuevas amistades de López. La popular “urraca” sugirió que la relación con Arica, quien ha estado involucrada en varios escándalos, podría no ser la mejor influencia para López. “Esa compañía de Shirley Arica, qué cosa quiere, ¿será parte de tiktokera? Pamela López, también quieres ser embajadora si estás ahí divirtiéndote con Shirley Arica”, comentó Medina, dejando claro que no aprueba la cercanía entre ambas figuras.

En un tono crítico, Magaly finalizó señalando el refrán “dime con quién andas y te diré quién eres”, sugiriendo que las elecciones de amistad de López podrían influir en su imagen pública. La conductora dejó entrever que no considera a Arica como una compañía adecuada para López, especialmente tras los polémicos antecedentes de la modelo.