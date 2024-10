¿Andrés Hurtado será colaborador eficaz?: Elio Riera no descarta que ‘Chibolín’ acepte esta figura para salir de la cárcel

Según el Poder Judicial, Hurtado carece de arraigo domiciliario, familiar y laboral. (Foto: Composición)

El abogado de Andrés Hurtado ‘Chibolín, Elio Riera, señaló este miércoles que su defendido no descarta la posibilidad de convertirse en colaborador eficaz; esto, tras la sentencia del Poder Judicial de dictarle 18 meses de prisión preventiva, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el letrado aclaró que su defendido mantiene su postura de inocencia.

“Como siempre lo he señalado en todo momento, ninguna de las figuras jurídicas procesales ha sido descartada. Yo he sostenido en todo momento que el señor Andrés Hurtado se considera inocente y que va a colaborar con la justicia, pero en ningún momento he descartado ninguna figura procesal. Eso finalmente lo va a tener que decidir el señor Andrés Hurtado en función a las circunstancias”, indicó Riera Garro.

Al ser consultado sobre si cuestiona la resolución del juez Juan Carlos Checkley, en donde decidió no enviar a prisión a la fiscal Elízabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei y, por el contrario, dictaminó comparecencia con restricciones; la defensa legal de ‘Chibolín’, aplaudió este fallo e indicó que el magistrado hizo lo correcto.

'Chibolín' fue enviado al penal Ancón II. (Foto: Andina/Composición)

“Considero que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. El señor magistrado, con respecto a los demás investigados, por un tema académico y jurídico, tengo que señalar que ha hecho lo correcto: no llevarlos a la cárcel. No es correcto. Y con respecto al caso del señor Andrés Hurtado, diferimos en cuanto a razonamiento final, porque el Dr. Chekley lo que manifiesta es que ‘no me genera certeza’. Es válido su punto de vista, es respetable como tal, pero me toca como defensa cuestionarlo”, agregó.

El riesgo de fuga

Según el Poder Judicial, Hurtado carece de arraigo domiciliario, familiar y laboral, lo que incrementó el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso judicial.

Durante la audiencia de control de identidad, se reveló que Hurtado había proporcionado dos direcciones diferentes en Miraflores, ambas alquiladas, lo que contribuyó a la decisión del juez. Además, el presentador, de 58 años, había declarado en ocasiones anteriores que no tiene un domicilio fijo, y dos de sus tres hijas, Jossety y Gennesis Hurtado, residen en Estados Unidos. Esta falta de arraigo fue un factor determinante para la imposición de la prisión preventiva.

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumplirá su prisión preventiva en marzo de 2026. (Foto: Andina)

El Poder Judicial destacó que la diferencia en las medidas impuestas a los tres investigados, que incluyen a la fiscal suspendida Elízabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, radica en el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización del proceso. En el caso de Hurtado, la falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral fue crucial para la decisión de enviarlo a prisión preventiva.

La Fiscalía argumentó que no existe un arraigo de calidad que garantice la permanencia de Hurtado en el país durante el proceso judicial. A pesar de los esfuerzos de su defensa, que presentó el DNI de una hija menor y constancias de estudios, el juez consideró que estos elementos no eran suficientes para evitar la prisión preventiva.

La situación de Hurtado se agravó debido a que, según la ficha de Reniec, tiene la condición de divorciado y vive solo desde hace diez años. Estos factores, junto con la residencia de dos de sus hijas en el extranjero, contribuyeron a la decisión judicial.

De otro lado, el juez Checkley declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quienes también están involucrados en la investigación.

A ambos se les impuso comparecencia con restricciones, lo que significa que deberán presentarse regularmente ante las autoridades y cumplir con ciertas condiciones mientras continúa la investigación.