Magaly Medina le recuerda a Edwin Sierra su infidelidad luego de que tildara su programa de “porquería”

Edwin Sierra y Magaly Medina protagonizan un nuevo enfrentamiento público que ha dado mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando, durante una transmisión en vivo, el cómico fue consultado por un usuario si veía el programa de la ‘Urraca’. El cómico respondió negativamente y calificó al espacio de televisión como una “porquería”, desatando la contundente respuesta de la figura de ATV.

El 1 de octubre, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ dedicó unos minutos de su formato de farándula para responderle al comediante. Fiel a su estilo directo y sin filtros, lo criticó duramente, recordando su controversial pasado.

Antes de presentar las imágenes del comentario del intérprete, Magaly afirmó que él no tenía autoridad moral para criticar a nadie. “Este es otro bocón que no tiene ninguna autoridad moral y miren cómo es, pero él y su ignorancia se entienden porque todos ya sabemos quién y de qué calaña está hecho”, comentó la periodista.

Magaly le recuerda a Edwin Sierra su infidelidad tras tildar su programa de porquería. | Composición/Infobae/Captura ATV/Instagram

¿Qué dijo Edwin Sierra sobre ‘Magaly TV La Firme’?

En el informe se mostró a Edwin Sierra en una transmisión desde la cabina de radio de Nueva Q, donde él trabaja y, al ser cuestionado sobre si veía ‘Magaly TV La Firme’, respondió: “No veo ese programa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque no sale, pues, su amiga, su protectora de Chibolín. No veo ese programa, es una porquería”.

Esta declaración no pasó desapercibida y llevó a Medina a recordarle uno de los episodios más polémicos de su vida: la infidelidad a Milena Zárate con su hermana menor, Greissy Ortega.

La conductora de ATV fue tajante en su respuesta y señaló: “¿Porquería? Porquería es aquella persona que no tiene ningún tipo de valores, que se metió con la hermana menor de edad de quien era su mujer y madre de su hija”. Además, y añadió con evidente molestia: “Porquería es aquella persona que en su propia casa no respetó y, mientras se dormía con una hermana, también se acostaba con la otra”.

Milena Zárate y Greissy Ortega se volvieron a enfrentar por el caso Edwin Sierra.

Edwin Sierra le responde

Ante las fuertes palabras de Magaly, Edwin Sierra decidió responder, aunque lo hizo sin referirse directamente al tema de la infidelidad. En cambio, optó por ironizar lo dicho por la conductora, asegurando que “se picó” porque él mencionó que no veía su programa.

Entre risas y junto a su co-conductor Oscar del Río, el comediante dijo: “¿Qué ha pasado? La ‘Urraca’ se picó porque aquí le dijimos que no hablaba nada de Chibolín. ¿Por qué? Porque ella recibía regalitos, carteritas de marca. Por eso se ha picado”.

La disputa pública entre ambos sigue dando de qué hablar, y sus seguidores no han tardado en reaccionar en redes sociales, posicionándose de uno u otro lado en esta nueva polémica.

Magaly critica el circo de Edwin Sierra

En el mes de julio durante la temporada de circos, Magaly Medina pidió la intervención de las autoridades tras un accidente en el ‘Circo de Edwin Sierra’, en San Juan de Miraflores, donde un artista de talla baja cayó durante una presentación. Según el programa de la conductora, el incidente ocurrió en la apertura del lugar en el Instituto Gilda Ballivian.

La figura de ATV criticó la falta de medidas de seguridad, señalando que el hecho pudo evitarse si se hubiera instalado una malla de seguridad adecuada. A pesar de que se informó que el artista se encuentra estable, la presentadora expresó que debería estar bajo observación médica.

Magaly Medina critica falta de seguridad en circo de Edwin Sierra luego que artista sufriera grave caída.

Durante su transmisión, hizo un llamado a Defensa Civil y a la Municipalidad de San Juan de Miraflores para supervisar estos eventos y garantizar la seguridad de los artistas. “Ningún circo debería poner en riesgo a sus artistas”, enfatizó Medina, abogando por una regulación más estricta para evitar futuros incidentes similares.