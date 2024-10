Magaly Medina revela que compañía de Rodrigo González fue quien la grabó: “Son fans confundidos”

Magaly Medina revela que compañía de Rodrigo González fue quien la grabó. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un reciente episodio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina compartió una curiosa experiencia vivida durante su último viaje en avión. La periodista reveló que se encontró en el mismo vuelo con Rodrigo González, y que ambos fueron captados por varios seguidores durante el trayecto.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Medina fue que un acompañante de González la grabó mientras se acomodaba en su asiento, lo que le resultó inusual. Algo que para ella no pasó desapercibido y no dudó en comentarlo.

Para Magaly, esa actitud le causó sorpresa al contar esta anécdota y expresó su incomodidad respecto a ser grabada en un momento tan personal. Aunque no mencionó el nombre del presentador de ‘Amor y Fuego’, ella dio muchas pistas.

Magaly Medina revela que compañía de Rodrigo González fue quien la grabó. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Me resultó raro ver que este chico, el acompañante de este muchacho que tiene un programa de televisión en Willax, me estuviera grabando. Cuando miro, me doy cuenta de que hay una especie de mala intención en grabar. Pero bueno, finalmente son fans confundidos”, dijo en su programa.

A pesar de su aparente sorpresa, la periodista reflexionó sobre su propia naturaleza y admitió que a menudo es una persona dispersa que no presta atención a su entorno. “Soy muy, muy antipática. Todo el que me conoce lo sabe. Ni siquiera saludo. A veces, ni me doy cuenta de que hay algún amigo mío sentado cerca. Me tienen que pasar la voz porque soy así, bien dispersa”, confesó.

Magaly Medina revela que compañía de Rodrigo González fue quien la grabó. (Captura: Magaly TV La Firme)

Le pareció raro

Medina también tocó el tema de su relación con otros personajes de la farándula. Mencionó que ha coincidido en varias ocasiones con Gisela Valcárcel, una de sus principales rivales en el medio, así como con Susana Umbert entre otros, y que nunca se ha grabado con ellas. “Yo creo que Gisela y yo tenemos casi las mismas trayectorias en televisión, finalmente. Las dos hemos alcanzado, aunque tenemos estilos completamente diferentes”, reflexionó.

Además, la conductora en tono irónico agradeció por la atención que recibe en sus viajes, aunque se mostró un tanto escéptica sobre las intenciones detrás de las grabaciones. “De verdad que yo no grabaría ni a Gisela ni a nadie. No sé, eso de estar haciendo eso... Pero les agradezco porque supongo que es algo de admiración”, concluyó.

Magaly Medina revela que compañía de Rodrigo González fue quien la grabó. (Captura: Magaly TV La Firme)

Rodrigo González cuestiona a Magaly Medina por no hablar de caso Andrés Hurtado

Hace poco, el conductor Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, fiel a su estilo mordaz, cuestionó abiertamente a su ex amiga Magaly Medina por no tocar el tema en su programa sobre Adrés Hurtado y la investigación tráfico de influencias, insinuando que este silencio podría tener una razón oculta.

Según Gonzáles, el hecho de que Magaly evitara el caso de ‘Chibolín’ era una clara muestra de favoritismo o conveniencia, algo que sorprendió a muchos, ya que Medina ha sido conocida por no tener reparos en cuestionar y exponer a cualquier personaje público.

“Es la segunda vez que veo que Magaly (Medina) cambia de una manera inexplicable una constancia que ha demostrado a lo largo de su opinión sobre alguien. Ya vimos como a Sheyla Rojas la vapuleaba, le decía de todo, se burlaba todo el tiempo de ella, sacaba todas sus ‘perlas’ en cada momento de su vida. Cómo tomó partido en diferentes circunstancias, siempre del lado de Antonio Pavón”, indicó González.

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados con Dalia Durán. (Willax)