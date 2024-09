Show de Líbibo en Huancayo fue cancelado: Municipalidad no dio autorización para que se realice el evento

Concierto de Líbido en Huancayo fue cancelado. (Foto: Captura de IG)

Después del éxito que tuvo el show de Líbido en Lima, al cual titularon ‘La Reunión’ por juntar a sus miembros originales, la banda decidió visitar diferentes ciudades del Perú, esto con la intención de que ninguno de sus fans se queden con las ganas de verlos nuevamente juntos en vivo.

Es así que este 28 de setiembre tenían que presentarse en el Campo Ferial de Yauris, en Huancayo, donde sus seguidores iban a poder verlos en vivo. Sin embargo, cuando ya todo se encontraba preparado para que los asistentes ingresen al evento, de manera abrupta, la Municipalidad Provincial de Huancayo apareció y cerró este establecimiento.

De acuerdo a las redes sociales de esta municipalidad, el evento de Líbido fue cancelado, pues no contaban con la autorización municipal. “Regidores de Huancayo, junto a gerentes de Promoción Económica y Turismo y Seguridad Ciudadana con la presencia del subprefecto de Huancayo en el Campo Ferial de Yauris levantando acta para que no se desarrolle el espectáculo de Libido porque no cuenta con autorización municipal”, dice la publicación.

Este hecho generó el malestar de todos los fans de Líbido, quienes habían comprado sus entradas con el sueño de ver a su banda de rock nacional favorita. Asimismo, la agrupación recibió el apoyo de otras productoras locales, las cuales indicaron que la Municipalidad Provincial de Huancayo buscó cualquier excusa para cancelar este evento.

“Oxafest expresa su solidaridad con todo el equipo de la producción del concierto denominado ‘Líbido, La Reunión’, programado para este sábado 28 de setiembre en la ciudad de Huancayo. Asimismo manifiesta de forma expresa su apoyo para los músicos, artistas y público en general que se han visto afectados por la falta de criterio de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que buscaron todos los medios para cancelar dicho evento”, dicen.

“Cabe precisar que ‘Líbido, La Reunión’ por organización y logística significada, el evento de rock más grande organizado, la Ciudad Incontrastable, lo mismo que hubiera podido generar un movimiento económico en beneficio de dicha ciudad”, añaden.

“Lamentablemente en Perú seguimos viviendo a la sombra de autoridades y su toma de decisiones, sin ningún tipo de empatía por la inversión privada. Este suceso marca un hito desafortunado en nuestro país. Nuestras autoridades, lejos de velar por el desarrollo y promoción de la cultura a través de la música, actúan en completo ejercicio del abuso de autoridad”, sentencian.

Toño Jáuregui explica los motivos del regreso de Líbido

La noticia del regreso de Libido ha emocionado profundamente a sus seguidores, quienes esperaban con ansias la reunión de la icónica banda de rock peruano. Después de 20 años, los integrantes originales: Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman, han decidido unirse nuevamente para ofrecer un espectacular concierto en el Estadio Nacional el próximo 6 de julio. Esta reunión marca un hito importante para la banda y sus fanáticos.

Por muchos años, tanto Salim Vera como Toño Jáuregui parecían reacios a reunirse como banda. Sin embargo, sorprendieron a todos con un inesperado cambio de decisión, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de Libido. Durante una entrevista con Carlos Orozco, los músicos revelaron detalles sobre su esperado concierto, aunque una pregunta dirigida a Toño Jáuregui llamó especialmente la atención.

El entrevistador le preguntó a Jáuregui si, durante los ensayos y reuniones con Salim Vera, recordó las razones por las que en el pasado le resultaba difícil soportarlo. Sorprendentemente, Jáuregui respondió que sigue pensando en ello, pero que ahora la situación se siente diferente. Para él, el tiempo transcurrido ha dado lugar a un nuevo reto, y aunque el pasado aún pesa, la banda ha evolucionado.

Finalmente, Toño Jáuregui reflexionó sobre cómo los integrantes han aprendido a manejar las situaciones de manera distinta a cuando eran más jóvenes. Ahora, con la madurez de los años, están enfocados en su principal objetivo: ofrecer un concierto inolvidable para sus fanáticos. El próximo 6 de julio será el momento en el que toda la energía acumulada por la banda se libere en un espectáculo que promete ser una explosión de emoción y rock.