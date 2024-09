Del penal de Chincha al de Challapalca: el destino de los presos involucrados en el asesinato de trabajadora del INPE

LOs internos también habrían participado de actos extorsivos y de tortura en contra de otros internos - crédito composición Infobae Perú / Andina

Dos internos señalados como los presuntos autores intelectuales de un ataque a trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde falleció una servidora pública, fueron trasladados a la cárcel de Challapalca, en Puno.

Agentes de seguridad del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la institución llevaron bajo estrictas medidas de seguridad a los reclusos Antony Smith Ormeño Martínez y Luis Antonio Peralta del Carpio, del establecimiento penitenciario de Chincha a la prisión ubicada en Puno.

Como se recuerda, la abogada del INPE Fanny Flor Hernández Correa perdió la vida en horas de la madrugada del 17 de septiembre en un ataque armado en los exteriores del penal localizado en Ica. Producto de este atentado, Manuel Ricardo Cervantes Cruz resultó herido.

El instituto Nacional Penitenciario confirmó que los sicarios se desplazaron en una moto lineal desde la cual hicieron varios disparos antes de huir de la escena.

A través de un comunicado, la institución emitió un comunicado condenando el ataque y expresando sus condolencias a la familia de la víctima. Además, aseguraron que brindarán todo el apoyo necesario a los trabajadores afectados y reafirmaron su compromiso de mantener el principio de autoridad en los penales del país.

El coronel de la Policía, Daniel Elías Soto, informó a la prensa local que, tras conocerse el ataque, se implementó un plan cerco que obligó a los delincuentes a abandonar su motocicleta y escapar.

“La moto está intervenida porque estos sujetos se desplazaron en ella. Los testigos en el lugar han visto que los sujetos usaron esa moto. Ahora sigue su identificación y capturarlos”, sostuvo. El herido fue trasladado al Hospital San José y se encuentra fuera de peligro.

Trabajadores de penal exigen mejoras a la presidenta

Más de 350 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario en el penal El Milagro de Trujillo han demandado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que atienda sus reclamos

Los empleados exigen aumentos salariales que no han recibido en una década, a pesar de los riesgos asociados con la vigilancia de reos de alta peligrosidad.

Erradican antenas ilegales en exteriores del penal de Trujillo. (Foto: gob.pe)

El secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, Juan Domingo, declaró en Exitosa que cuatro agentes han perdido la vida “por imponer el orden” dentro del establecimiento penitenciario.

En una comunicación posterior con Infobae Perú, el líder sindical sostuvo que los decesos datan desde antes de pandemia y que ocurrieron fuera de la cárcel.

“Requerimos un seguro de trabajo de alto riesgo, que hasta la fecha no lo tenemos. Hemos presentado los documentos respectivos, pero el presidente del INPE no les ha dado trámite”, indicó el dirigente a la emisora. Cuatro colegas nuestros han fallecido por imponer el orden y la disciplina porque, vale decir, un delincuente que se ha acostumbrado a hacer lo que quiere dentro del penal no quiere que se le hagan requisas ni se le retiren objetos ilícitos. En respuesta a esto, cuatro de nuestros colegas han sido acribillados fuera del penal”, aclaró el secretario del sindicato.

Domingo explicó que el presidente del INPE, Javier Llaque, ya conoce las mejoras que exigen, pero que estas aún no han sido tramitadas por razones que desconocen.

Incluso, se había programado una reunión, donde un grupo congresistas solicitaron la presencia del presidente del INPE, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y así establecer una mesa de diálogo. “Si hay una solución, levantaremos la huelga”, afirmó Domingo.

Trujillo, capital de La Libertad, se ha convertido en una de las ciudades con mayor índice de inseguridad en el país. Según cifras oficiales, solo el año pasado se reportaron más de 30 mil delitos, incluidos 11 mil robos y hurtos en toda la provincia.