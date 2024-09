Congresistas desmienten a Dina Boluarte: “De ministerios y PCM llamaron” para votar por su viaje a EE.UU.

La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, contradijo este jueves a la presidenta Dina Boluarte por deslizar que los legisladores fueron influenciados para votar en contra de su solicitud para viajar durante la próxima semana a Nueva York, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria denunció que el “acoso terrible” vino, en cambio, de coordinadores y articuladores de diferentes ministerios y hasta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tratar de influir en el voto. “Han estado tratando de hacer que se cambie el voto, llamándolos por teléfonos, ofreciendo cosas. He conversado con algunos congresistas, obviamente a mí no me han llamado”, afirmó.

Yarrow señaló que tuvo el “atrevimiento, con justa razón, de llamar a uno de los coordinadores parlamentarios y decirle: ‘no vuelvas a hostigar a mi bancada para pedir el voto’. A mí no me han ofrecido nada porque saben que conmigo van a chocar porque era importante que Dina viajara”, comentó.

Boluarte sorprendió al ofrecer un mensaje televisado en el que consideró que la decisión que tomó el pleno legislativo es “una afrenta al Perú”. Además, decidió no insistir en un pedido para que se reconsidere esa decisión y comentó que “en el transcurso” del miércoles el Ejecutivo había “recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra (de la nueva) autorización de viaje”.

Yarrow criticó a la mandataria y consideró que “está totalmente desubicada” de la realidad. “No ha hablado a la prensa, no ha dado declaraciones. Debería haber emitido un mensaje sobre los incendios forestales y la necesidad de la declaración de emergencia (...)Me sorprendió cuando he visto que ella dice que cálculos políticos e intereses partidarios no le han dado permiso o que se han dejado influenciar. Nosotros mismos hemos conversado para entrar en conciencia de no dejarla viajar”, señaló.

De igual modo, destacó que sus colegas dieron “un ejemplo” al mantener el voto en contra. Para Yarrow, la jefa de Estado debe comprender que el apoyo del Congreso tiene como objetivo la gobernabilidad, “no para que se sienta omnipotente”.

Por su parte, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) expresó su indignación ante las declaraciones de la presidenta Boluarte y las catalogó como un insulto. “Yo voto de acuerdo a mi conciencia. Por eso puedo caminar por la calle. Es una falta de respeto que la presidenta le diga a una persona que votó influenciada por algo”, dijo.

Paredes exigió a la gobernante que revele los nombres de los parlamentarios que supuestamente fueron manipulados. “Es indignante (que haya dicho eso) porque los criterios que nosotros usamos tienen por delante la patria”, concluyó.

Con 50 votos a favor, 55 en contra y 5 abstenciones, el Congreso negó a Boluarte un requisito obligatorio que deben solicitar los mandatarios peruanos para salir del país, y que el Ejecutivo presentó el 6 de septiembre, detallando que el viaje se iba a realizar del 22 y 25 de septiembre, tiempo en el que se iba a mantener a cargo del despacho presidencial de manera remota.

Posteriormente, el congresista Álex Paredes envió una solicitud al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que se reconsidere de la votación que rechazó el viaje a Nueva York. Sin embargo, en su mismo mensaje a la Nación, Boluarte le pidió que retirara la solicitud, un llamado que fue atendido por el legislador.