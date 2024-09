Caso ‘Mocha Sueldos’ : el Congreso salva a Jorge Flores Ancachi de 120 días suspensión y solo lo sanciona por 30

Flores Ancachi fue expulsado de Acción Popular y ahora forma parte de Podemos Perú. Foto: composición Infobae

El Congreso de la República suspendió por 30 días a Jorge Flores Ancachi, de Podemos Perú, luego de haber sido acusado de recortarle el sueldo a trabajadores de su despacho. El Pleno también aprobó implantar descuento de sus haberes por 45 días.

Formalmente, en el informe de la Comisión de Ética, presidida por Alex Paredes, se establece que el representante vulneró los artículos 2 y 4 (literal a) del Código de Ética Parlamentaria.

Inicialmente, este grupo de trabajo había propuesto que la sanción sea por 120 días, pero Somos Perú presentó una cuestión previa para modificarla.

Jorge Flores Ancachi se unió a la bancada de José Luna, Podemos Perú.

También está involucrado en caso ‘Los Niños’

El legislador de Acción Popular, implicado en el caso conocido como “Los Niños”, mostró su enfado durante una entrevista con un reportero de Cuarto Poder, quien le mencionó las acusaciones fiscales en su contra. “Estoy cansado de que la prensa se dirija a mí como uno de ‘Los Niños’. Te voy a denunciar a ti si eso no se demuestra”, amenazó.

El altercado se produjo cuando el periodista inquirió al congresista sobre declaraciones de un colaborador eficaz que implicaban a Bélgica Arangoitia, esposa de su colega Darwin Espinoza, en una red de sobornos. Este esquema, presuntamente dirigido por la empresaria Sada Goray, actualmente encarcelada, se enfocaba en impedir cualquier esfuerzo de vacancia en favor del control sobre varios ministerios y entidades públicas, según la tesis del Ministerio Público.

La rabia de Flores Ancachi escaló durante la entrevista, hasta el punto de lanzar insultos al periodista: “Me estás acusando falsamente. Es una falacia. Averigua bien, ¿qué ‘niño’? Carajo. ¿Qué ‘niño’? ¡Imbécil!”. Estas palabras reflejaron el enojo del legislador hacia las recurrentes alusiones a su implicación en “Los Niños”.

Posteriormente, Flores Ancachi negó haber visto el informe que lo menciona, argumentando razones médicas para no consumir contenido televisivo. “No he visto el reportaje. Por prescripción médica, no veo televisión”, aseguró, intentando distanciarse de las acusaciones públicas y mediáticas.

El legislador insistió en que su profesión como arquitecto no se condice con las conductas imputadas, presentándose como una persona profesionalmente íntegra y alejada de la corrupción de la que se lo acusa. Además, reiteró su intención de presentar denuncias por difamación si no se demuestra su vinculación con “Los Niños”.