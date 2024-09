Tomás Angulo desmerece a Magaly Medina: “No necesito de ella para tener éxito, llevo 20 años en TV”

Tomás Angulo reitera el fin de su amistad con Magaly Medina. (Composición: Infobae)

El reconocido psicoterapeuta y figura de la televisión, Tomás Angulo, ha tomado una decisión definitiva en cuanto a su relación con la polémica conductora Magaly Medina. Luego de varias semanas de tensiones, enfrentamientos mediáticos y declaraciones cruzadas, Angulo ha dejado en claro que no volverá a mencionar ni a referirse a Medina, afirmando que cualquier proceso legal será manejado exclusivamente por sus abogados.

Esta resolución llega después de que el especialista presentara una demanda contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, tras un enfrentamiento que ocurrió en vivo, el cual generó una fuerte controversia. El conflicto entre ambos comenzó cuando Angulo se vio envuelto en una discusión con Magaly que rápidamente escaló, generando titulares en diversos medios.

Ante las constantes críticas de la conductora hacia él y sus espectáculos, el psicoterapeuta decidió llevar el asunto a los tribunales, anunciando públicamente su intención de demandarla por difamación. A pesar de que ambos compartían una relación de amistad en el pasado, este incidente parece haber puesto punto final a cualquier vínculo entre ellos.

Magaly Medina expone carta del Colegio de Psicólogos del Perú. Magaly TV La Firme

“No soy Divo”

En una reciente transmisión en vivo, Tomás Angulo habló abiertamente sobre la situación y explicó que no tiene ningún interés en seguir tocando el tema. “Yo no me voy a colgar de Magaly. Soy un profesional con más de 20 años de trayectoria en la televisión, y lo que soy lo he logrado por mi propio esfuerzo”, señaló el terapeuta.

A su vez, reiteró que su intención no es buscar fama a costa del conflicto con Medina. “No me considero un divo, no necesito de escándalos para seguir con mi carrera. El juicio seguirá su curso, la demanda está en marcha, pero no volveré a hablar de esa señora. Para mí, la amistad que tuvimos terminó definitivamente”, declaró con firmeza.

Esta declaración ha sido vista por muchos como un intento de cerrar el capítulo de manera definitiva, dejando el tema en manos de los abogados y alejándose del ojo público en cuanto a la disputa se refiere. Sin embargo, parece que el enfrentamiento legal apenas comienza, y tanto Angulo como Medina se preparan para un largo proceso judicial.

Tomás Angulo desmiente a Magaly Medina mostrando constancia de su habilitación, pero está firmado por decano expulsado. TikTok.

Magaly Medina también inicia proceso legal por uso de su imagen

Por su parte, Magaly Medina no ha permanecido en silencio. La conductora, famosa por su estilo mordaz y directo, anunció también que emprenderá acciones legales contra Tomás Angulo. El detonante de esta nueva demanda fue el uso no autorizado de imágenes suyas en redes sociales y durante los espectáculos de Angulo.

El pasado 5 de septiembre, Medina criticó duramente que el psicoterapeuta compartiera fotografías en las que aparecía disfrutando de sus shows, algo que, según la conductora, se hizo sin su permiso y de manera completamente fuera de lugar.

En una de sus transmisiones, Magaly expresó su indignación: “El doctor Angulo ha pasado todos los límites. Ha usado indiscriminadamente mi imagen tanto en sus redes como en sus espectáculos, sin tener autorización para ello. Esto ya lo he puesto en manos de mis abogados, quienes se encargarán de defender mis derechos de autor, ya que yo no le di ningún tipo de permiso para usar mis fotos”, señaló visiblemente molesta.

Este último punto ha generado un nuevo frente en la batalla entre ambos. Mientras que el psicólogo busca defender su reputación y trayectoria profesional, la conductora de ATV parece decidida a no permitir que su imagen sea utilizada de manera que considere inapropiada o sin consentimiento. La situación, que comenzó como un simple enfrentamiento en vivo, ha escalado rápidamente a un conflicto legal que promete generar titulares durante los próximos meses.

Magaly Medina lanzó advertencia por especulaciones de corrupción sobre su esposo. (Captura: Magaly TV La Firme)