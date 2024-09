Deyvis Orosco asegura que Cassandra Sánchez sabía de su comunicación con Andrea San Martín: “Me dijo que tenga cuidado”

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín y asegura que sabía la razón de la llamada. TikTok

Deyvis Orosco decidió romper su silencio y pronunciarse acerca de las recientes declaraciones de Andrea San Martín, quien reveló que el cantante de cumbia la había llamado el pasado 3 de agosto y luego le envió un mensaje.

El popular “Bomboncito de la cumbia” comentó que decidió grabar un video en sus rede sociales, explicando todo lo sucedido porque no quiere que su matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid se vea afectado y esté en medio de comentarios desafortunados.

“Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar...”, expresó.

Por otro lado, aseguró que la razón principal de dicha llamada era para comunicarse con la polémica influencer para confirmar una entrevista que iba a dar en el programa radial que conduce la “Ojiverde” en Radio Karibeña.

Luego comentó que Andrea sabía perfectamente cuál era el motivo de dicha llamada. “Lo que me sorprende es que ella sí estaba al tanto de para qué se hizo esa llamada. Lo que no me parece justo que se me ponga en esta posición, no por mí, sino por mi familia,” manifestó.

Asimismo, insinuó que San Martín tendría otras intenciones para revelar dicha llamada que estaría afectado la estabilidad de su matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid. “Es claro saber que cuando uno dice algo va a traer una consecuencia buscando algo. La gente se ha dado cuenta que es lo que se está buscando aquí”, indicó.

Cassandra Sánchez sabía de llamada y le hace advertencia

Al inicio de su video, Deyvis Orosco comentó que su esposa Cassandra Sánchez tiene conocimiento de todo lo que estaba diciendo, al explicar por qué llamó el pasado 3 de agosto a la famosa influencer y expareja.

Además, comentó que la madre de su hijo le hizo una seria advertencia acerca de las intenciones de la exchica reality. “Mi esposa está al tanto de todo y me dijo que tenga cuidado, tal vez, quizás pequé de ingenuo, porque yo sí coincido que las relaciones a lo largo de los años pueden terminar bien, pero este no ha sido el caso...”, reveló.

Cassandra Sánchez comparte mensaje de Deyvis Orosco

Por otro lado, Cassandra Sánchez, en medio de esta polémica, compartió un video donde parece Deyvis Orosco con su pequeño Milán y le envían un tierno saludo.

Como se sabe, la hija de Jessica Newton se encuentra acompañando a la ‘Miss Universo 2023′, Sheynnis Palacios, en su visita a la ciudad del Cusco junto a la organización del Miss Perú.

“Mis chicos me sorprendieron, como en todos mis viajes, con un video. Los amo, ya regreso”, escribió en la descripción de su publicación y entre los comentarios el cantante se expresa muy cariñoso: “lTe extrañamos mi amor¡. ¡Aquí nos vemos! Te amamos”.

Otra que se ha pronunciado es Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid y suegra del cantante, quien dejó claro que no presta atención a comentarios del pasado y que su enfoque está en el presente de su familia.

“No me entero de lo que hablan. El hecho de ver feliz a mi hija y a mi nieto Milan me llena de ilusión todos los días”, aseguró Newton al diario Trome, restando importancia a lo que considera irrelevante.

Además, afirmó que los comentarios no influyen en su vida y que lo único que valora es la felicidad actual de su familia. “Siempre habrán comentarios, pero no pongo interés en nada que no sea valioso para mí”, añadió.

Jessica Newton evitó profundizar en los comentarios de Andrea y mantuvo su enfoque en el presente de su familia. “El presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla. No hay nada mejor que encontrar un hombre que te ame y te respete, una mujer que te ayude a salir adelante, y un niño que bendice su unión”, sentenció

