‘Nos vamos con Arath’: fans de ‘La Casa de los Famosos’ en Perú lo convierten en tendencia

En X -anter Twitter- los usuarios lograron ponerlo en tendencia número 2 a esta frase que le expresa su apoyo al mexicano | TikTok

‘La Casa de los Famosos México’ viene generando diversas reacciones en las redes sociales por cada una de las cosas que se ve durante la convivencia. Sin embargo, esta vez ha ocurrido una situación que ha puesto en alerta a los miles de fanáticos alrededor del mundo, incluyendo el Perú.

Es así que, la tarde de este 2 de setiembre, la red social X -antes Twitter- convirtió en tendencia en Perú la frase ‘Nos vamos con Arath’ que es un llamado de apoyo al artista azteca. De acuerdo a lo dicho por Ric La Torre en su cuenta de TikTok, los seguidores están alzando su voz para impedir que el comediante se vaya de la competencia.

“Los fans de ‘La Casa de los Famosos’ de nuestro país alzan su voz porque no quieren que Arath de la Torre salga del reality mexicano”, menciona en un inicio. Además, recalca que si el actor da un paso al costado, los seguidores harán lo propio dejando de sintonizar el show. “Los fans han dicho que si él se va todos dejan de ver el reality”, acotó La Torre.

Peruanos reaccionan a 'Nos Vamos con Arath' en redes sociales.

En redes sociales, otros seguidores del reality de convivencia desde Perú han evidenciado su apoyo al mexicano, dejando en claro que en nuestro país también se consume este contenido. Como se recuerda, en el 2023, Nicola Porcella se convirtió en el segundo lugar de esta competencia, consolidándose como un mexicano más y entabló una amistad interminable con Wendy Guevara.

Peruanos reaccionan a 'Nos Vamos con Arath' en redes sociales.

¿Qué pasó con Arath de la Torre?

La tensión en “La Casa de los Famosos México 2024″ ha alcanzado un punto álgido, con Arath de la Torre considerando su salida definitiva del reality show tras una serie de amenazas por parte de Adrián Marcelo. El actor y conductor, visiblemente afectado, dejó entrever que su permanencia en el programa podría estar en riesgo debido a la situación actual.

En la mañana del lunes, Arath de la Torre se reunió con Mario Bezares en la cocina de la casa, donde Bezares le preguntó sobre su intención de abandonar el programa. Arath, con una expresión de desazón, respondió: “Ya no puedo, wey”. Esta conversación, captada por las cámaras, reflejó la angustia del conductor ante la creciente presión.

Más tarde, en una reflexión solitaria frente a las cámaras, Arath se mostró preocupado por la seguridad de su familia, mencionando que las amenazas recibidas por parte de Adrián Marcelo, que incluyeron referencias directas a sus hijos, han elevado su preocupación. “La integridad y la seguridad de mi familia está primero. Y hay cosas que no voy a cambiar,” expresó Arath con voz entrecortada.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre. (ViX)

El conflicto se desató cuando Adrián Marcelo lanzó amenazas hacia Arath, mencionando incluso a sus hijos, quienes no están involucrados en el reality. Marcelo advirtió: “El pedo es que no tengo nada que perder. No quería llevarlo a eso, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento.” La crisis llevó a que el equipo Mar amenazara con abandonar el programa si no se tomaban medidas contra Marcelo. La producción, según el periodista Poncho Martínez, tuvo que detener la transmisión para evaluar las posibles implicaciones legales y decidir sobre la expulsión de Marcelo.