¿Arath de la Torre confirmó su salida de La Casa de los Famosos? Éstas fueron sus palabras

Arath de la Torre en La Casa de los Famosos. (VIX)

La tensión en La Casa de los Famosos México 2024 continúa escalando, y esta vez parece que Arath de la Torre ha decidido dar un paso definitivo fuera del reality show. Tras los recientes incidentes protagonizados por Adrián Marcelo, quien lanzó fuertes amenazas en su contra, el actor y conductor de televisión dio a entender que su permanencia en el programa podría haber llegado a su fin.

La mañana del lunes 2 de septiembre, Arath se levantó temprano y se dirigió a la cocina de la casa, donde se encontró con Mario Bezares. Fue allí cuando, en un intercambio que quedó captado por las cámaras, Bezares le preguntó directamente sobre su decisión de abandonar el programa: “Entonces te vas, definitivo. Ya no, ya no hay más vuelta atrás, ya no quieres”. A lo que Arath respondió, visiblemente afectado: “Ya no puedo, wey”.

Arath de la Torre. (VIX)

Más tarde, en un momento de reflexión en solitario frente a las cámaras de la cocina, Arath de la Torre se abrió aún más sobre su decisión. Con un rostro lleno de pesar, el actor expresó su preocupación por la seguridad de su familia tras las amenazas recibidas de parte de Adrián Marcelo:

“Quiero que entiendan que la integridad y la seguridad de mi familia está primero. Y hay cosas que no voy a cambiar”, dijo con la voz entrecortada.

El origen del conflicto

Adrián Marcelo y Arath de la Torre. (ViX)

Esto se produce tras una serie de altercados en los que Adrián Marcelo lanzó amenazas directas a Arath de la Torre, incluso mencionando a los hijos del conductor, quienes no están involucrados en el reality. Adrián Marcelo dijo en una de sus advertencias:

“El pedo es que no tengo nada que perder. No quería llevarlo a eso, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento”.

Ante estos acontecimientos, Arath de la Torre decidió solicitar su salida del programa, lo que provocó un momento de crisis para el equipo Mar, quienes amenazaron con abandonar también si no se tomaban acciones contra Adrián Marcelo.

La situación fue tan crítica que la producción del reality, según el periodista de espectáculos Poncho Martínez en El Canal de Ponchote, tuvo que detener la transmisión 24/7 para evaluar las implicaciones legales de una posible expulsión de Adrián Marcelo.

La posición de la producción y la incertidumbre sobre el futuro de Arath

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre. (ViX)

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México ha intentado calmar a Arath de la Torre, sugiriéndole que tome un descanso y reflexione sobre su decisión.

“Lo que dicen es que Arath recibió atención médica porque estaba totalmente descontrolado”, mencionó Poncho Martínez. Sin embargo, los recientes comentarios de Arath ante las cámaras indican que su decisión de abandonar el reality podría ser irreversible.

El público sigue expectante sobre la decisión final de Arath de la Torre y la posible respuesta de la producción. Lo que está claro es que la situación dentro de La Casa de los Famosos México ha llegado a un punto de no retorno.