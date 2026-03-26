Entradas para semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precios y cómo comprar boletos para duelos de ida

Precios de entradas para semifinales de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 vive momentos decisivos, luego de que Alianza Lima, Deportivo Géminis, Universidad San Martín de Porres y Universitario de Deportes consiguieran su pase a las semifinales. El Polideportivo de Villa El Salvador se ha transformado en el epicentro de la emoción, con hinchas que mantienen intacta la expectativa por ver a su equipo consagrarse campeón.

Precios de entradas para partidos por semifinales de ida

La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer que los boletos para los duelos de las semifinales de ida se venderán hoy, jueves 26 de marzo, a partir de las 12:00 horas. Los hinchas que quieran alentar al equipo de sus amores deberán ingresar al portal de Joinnus o la aplicación Yape.

- General: S/.20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

Precios de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 28 de marzo

Playoff

- Deportivo Soan vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Semifinal

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de marzo

Playoff

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Semifinal

- Universitario de Deportes vs Universidad San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Así llegan Alianza Lima, Universitario, San Martín y Géminis a las semifinales

Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 reunirán a los equipos que demostraron mayor solidez y temple en la fase anterior. Alianza Lima, vigente bicampeón, llega con impulso tras eliminar sin dificultades a Deportivo Soan, resolviendo la serie en dos encuentros y confirmando su posición de favorito.

El panorama fue distinto para Deportivo Géminis, que debió batallar hasta el tercer partido ante Atlético Atenea. Solo tras un desempate intenso, el equipo de Comas logró asegurar su cupo en la siguiente etapa, mostrando capacidad de reacción ante la presión.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

Por el otro lado del cuadro, Universidad San Martín de Porres avanzó con autoridad frente a Circolo Sportivo Italiano, imponiéndose sin sobresaltos y dejando en claro su jerarquía para las instancias decisivas. Mientras tanto, Universitario de Deportes vivió la serie más exigente: recién en el ‘extra game’ pudo superar a Regatas Lima, en un cruce marcado por la paridad y la emoción.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

Canal TV para ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El acceso a las semifinales de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará garantizado para los aficionados gracias a una cobertura que abarca televisión y plataformas digitales. Latina Televisión, titular de los derechos exclusivos, emitirá los partidos por señal abierta en el canal 2, además de ofrecer la posibilidad de seguir la competencia en vivo desde su sitio web y aplicación móvil. Esto permite que los hinchas elijan el dispositivo que mejor se adapte a sus preferencias.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) pondrá a disposición la transmisión en directo a través de su portal oficial, una alternativa pensada para quienes priorizan el acceso en línea y buscan flexibilidad para ver los encuentros desde cualquier ubicación.

De forma complementaria, la Liga Peruana de Vóley facilitará la visualización de los partidos mediante su página oficial en Facebook, brindando acceso sin restricciones y la posibilidad de disfrutar del espectáculo en tiempo real desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.

Para quienes buscan un seguimiento informativo más detallado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del partido de vuelta. Su plataforma digital incluirá análisis previo, actualización constante, testimonios de las protagonistas y un resumen de los momentos más relevantes de la serie, asegurando que los seguidores no se pierdan ningún detalle.

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