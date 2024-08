Alianza Atlético vs Sport Boys: resultado del 24 de agosto, goles, resumen y próxima fecha

Alianza Atlético derrotó este sábado 2-0 a Sport Boys en el estadio Campeones del '36, sumando su séptimo partido invicto en Primera División.

Los dirigidos por Gerardo Ameli se impusieron gracias a un gol de Adrián Fernández y un autogol de Christian Ramos.

José Villegas le sacó una tarjeta roja directa a Alianza Atlético a los 79 minutos.

Fernández abrió el marcador para los locales en el tiempo añadido al final de la primera parte con una volea tras un saque de esquina. El delantero disparó raso al rincón derecho tras combinar con el mediocampista ofensivo Rodrigo Castro. Alianza Atl. dobló su ventaja gracias a un golpe de fortuna, ya que Ramos introdujo el balón en su propia portería en el tiempo añadido por medio.

¿LO SABÍAS?

Alianza Atl. puso fin a una racha de 189 minutos sin goles en Primera División. Antes al partido, no marcaba desde el gol de Renato Espinosa en el empate del 15 de agosto contra el Cusco. Los visitantes, por su parte, no marcaron por primera vez en cinco partidos de Primera División. No se habían quedado en cero desde su derrota del 26 de julio contra el Deportivo Garcilaso.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Alianza Atlético se mantiene en el cuarto lugar con 14 puntos, a tres del puntero Alianza Lima en nueve fechas del Torneo Clausura. Alianza Atlético lleva seis partidos seguidos invicto (victorias 2 empates 4 derrotas 0) en la liga jugando en casa, racha que comenzó ante Carlos Mannucci el 26 de mayo.

Sport Boys, que lleva cinco partidos sin ganar fuera de casa (0 victorias, 1 empate y 4 derrotas), marcha 13º con 10 puntos.

EN LOS GOLEADORES:

Fernández llegó a seis en la temporada liguera, convirtiéndose en el goleador del equipo. En total, Diego Melián ha mantenido su portería a cero en 10 de sus 24 partidos en el torneo, el segundo mejor registro entre los guardametas de Primera División.

REPORTE DE LESIONES:

Alianza Atl. sufrió un contratiempo de última hora al tener que retirar a Jeremy Canela en el minuto 85.

INFLUENCIA DEL VAR:

El VAR no anuló ninguna jugada.