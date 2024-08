Feriado 30 de agosto por Santa Rosa de Lima: Cuánto deben pagarte por trabajar este día festivo

Sunafil aclara pago para los ciudadanos que trabajen el feriado del 30 de agosto. (Fotocomposición: Infobae Perú)

¡Fin de semana largo! Este viernes 30 de agosto, Perú celebrará su próximo feriado nacional. En esta fecha se rinde homenaje a Isabel Flores de Oliva, mejor conocida como Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta celebración anual permite a los peruanos disfrutar de un día de descanso remunerado, y, este año, de un fin de semana largo hasta el domingo 1 de septiembre. No obstante, si debes laborar en esta fecha tienes que tener en cuenta algunas consideraciones sobre tu remuneración.

¿Cuánto me pagarán si trabajo el 30 de agosto?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), aquellos ciudadanos que laboren el feriado 30 de agosto, ya sea por necesidad corporativa o turnos rotativos, deberán recibir una compensación económica que equivale al triple de su jornada de trabajo regular.

Es importante mencionar que los trabajadores recibirán dicha compensación en caso no se les otorgue un descanso sustitutorio que compense el feriado. Cabe mencionar que el calendario de pagos por feriados trabajados depende de cada empleador.

El organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) especifica que esta remuneración especial contempla tres conceptos:

Una compensación por el feriado: cantidad que forma parte del salario regular.

Una segunda compensación por el trabajo realizado: pago adicional por el tiempo trabajado.

Una tercera compensación por trabajar en feriado: remuneración extra por laborar en un día festivo.

Sunafil aclara que trabajadores recibirán un pago triple de su jornada por feriado laborado. (Foto: Andina)

¿Cuánto dinero recibiré si gano el sueldo mínimo?

De acuerdo con la información compartida por Sunafil, en caso de que percibas el sueldo mínimo (S/1.025), significa que por un día de trabajo, tu salario equivale a S/34,17 (dividido entre 30 días). Entonces, el trabajador recibirá S/ 68,34 soles adicionales, es decir un total de S/102,51 por día feriado trabajado.

En este ejemplo, se incluyen los pagos adicionales por trabajo realizado y la compensación del 100% por laboral en día feriado.

¿Qué debo hacer si no recibo un pago adicional?

En caso de que un trabajador sufra alguna vulneración de sus derechos laborales, puede presentar su denuncia ante Sunafil a través de la página web oficial: www.gob.pe/sunafil en la sección Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada. También puede acceder directamente mediante el siguiente enlace: www.gob.pe/9972-denunciar-incumplimientos-laborales-de-una-empresa-privada.

El trabajador deberá proporcionar el número de RUC de la empresa o el DNI del empleador, en caso de tratarse de una persona natural. Además, se debe incluir la dirección del lugar de trabajo y subir los documentos que respalden la queja, tales como boletas de pago y contratos laborales. También se requiere ingresar un correo electrónico y un número de teléfono móvil personal para facilitar la comunicación.

Si necesitas asistencia adicional, Sunafil ha facilitado sus números telefónicos de consulta: (01) 390-2800 o la línea gratuita 800-16872.

Sunafil. (Foto difusión)

Diferencias entre feriado y día no laborable

Existe una gran diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, para no crear confusión tanto en trabajadores como empleadores, la Sunafil aclaró las diferencias para evitar inconvenientes o sanciones.

Durante los feriados nacionales, los empleados tienen derecho a un descanso remunerado. Sin embargo, si trabajan en esos días sin obtener un día libre compensatorio, tienen derecho a recibir un pago triple por el día laborado.

Por otro lado, los días no laborables se consideran días hábiles, es decir, los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no trabajadas en los próximos 10 días siguientes o en la fecha que lo establezca el titular de la entidad pública.

En el sector privado, la aceptación del día no laborable es opcional. Es decir, la empresa y los trabajadores deben llegar a un acuerdo sobre cómo recuperar las horas no laboradas. Si no se alcanza un consenso, la decisión final será tomada por el empleador.

Feriado por Santa Rosa

El 30 de agosto se celebra en Perú el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, Filipinas e India. Esta festividad conmemora la vida de Isabel Flores de Oliva, mejor conocida como Santa Rosa de Lima, una monja criolla nacida en 1586 y canonizada en 1671. Fue la primera santa americana y una de las más importantes figuras del catolicismo en el Virreinato del Perú. Su devoción por los pobres y enfermos, así como sus mortificaciones místicas, la convirtieron en un símbolo de piedad y abnegación. Por ello, el 30 de agosto es feriado nacional en Perú en honor a esta emblemática santa limeña.