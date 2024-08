Brunella Horna y su curiosa reacción tras liberación de Paolo Guerrero del club de la Universidad César Vallejo. América Hoy.

Después de que se conociera que Paolo Guerrero ya no pertenece al Club de la Universidad César Vallejo de Trujillo debido al fallo de la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, presidente del club de los poetas, tuvo una curiosa reacción.

Resulta que, la mañana del viernes 23 de agosto, el magazine ‘América Hoy’ emitió un informe donde se puede ver los diferentes titulares de los medios de comunicación peruanos que informan la desvinculación de Guerrero del club de los ‘Poetas’.

De inmediato, los conductores Ethel Pozo y Edson Dávila le consultaron en vivo a Brunella Horna, que podía comentar acerca de esta liberación del “Depredador” y del pago de la indemnización pendiente que tendría que pagar al club de la familia Acuña.

La modelo chiclayana no quiso pronunciarse y resaltó que era un tema que le daba pereza comentar. “Me da flojera, me da flojera, pero lo que no me da flojera es hablar del tema de Jefferson Farfán”, expresó, demostrando que ya no quiere opinar acerca de los temas futbolisticos de su esposo.

Como se recuerda, Brunella Horna daba su opinión desde que Paolo Guerrero intentó no reconocer el contrato que le había firmado al club norteño de la UCV, argumentando que no se sentía seguro en Trujillo debido a que le llegó a su familia mensajes intimidatorios.

Luego se enfrascó en una discusión mediática con Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, tras la negación del capitán de la selección de jugar en un partido del equipo contra Alianza Lima, el pasado 7 de julio.

Ambas mujeres defendieron a capa y a espada a sus parejas. La conductora de TV expresó que si Paolo se quería retirar de la UCV, solamente debía pagar la penalidad que está estipulada en su contrato y se vaya a donde desee.

Sin embargo, la bailarina brasileña comentó que no existe ningún concepto de penalidad en el documento laboral y que el padre de sus hijos comunicó en su momento que no podía jugar porque se sentía mal.

Finalmente, Brunella Horna no quiso continuar con la polémica contra Ana Paula y dio un paso al costado, haciendo un llamado de paz. “Yo pienso que hay que calmarnos todos los involucrados, que también me he involucrado porque este es mi trabajo, hablamos de actualidad. Estoy en un programa. Todos tenemos que calmarnos para que esto se solucione”, dijo en su momento.

¿Cuándo Paolo Guerrero podrá volver a jugar?

Debido a que Paolo Guerrero y el club César Vallejo no llegaban a un acuerdo, el delantero llevó su caso al ente de justicia del máximo ente del fútbol peruano. El histórico atacante nacional mandó un mail a Vallejo anunciando su renuncia el pasado jueves 25 de julio y la Cámara de la FPF tomó esa acción como una dimisión formal. Es así como se decidió terminar con el vínculo contractual que tenía vigente hasta fines del 2024.

“Reconocer como válida la renuncia efectuada por el jugador José Paolo Guerrero, la misma que terminará la extinción del vínculo laboral con César Vallejo una vez transcurridos los 30 días establecidos por la legislación vigente”, es un extracto del fallo que emitió la Federación sobre el caso de Guerrero. Por lo tanto, Paolo Guerrero recién podrá firmar para otro club a partir del 26 de agosto del presente año.

¿Dónde está Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se encuentran viviendo en su departamento en São Paulo, en Brasil, disfrutando sus días en familia y en la compañía de sus seres queridos.

Durante este mes han encontrado tiempo para compartir con sus hijos y con la familia de la bailarina carioca. Además de celebrar el cumpleaños de Ana Paula, también comparten los momentos especiales como son los mesarios de sus pequeños, entre ellos los siete meses de su hijo menor José.

A través de las redes sociales, Ana Paula no deja de compartir fotografías con sus seguidores, irradiando felicidad. Los seguidores de la pareja se han mostrado entusiasmados por ver a Guerrero en una faceta más íntima y personal.

