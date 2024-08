Stefano Peschiera revela su soltería y qué busca en su futura novia: “Soy una persona romántica”

Stefano Peschiera revela su soltería y que es lo que busca en su futura novia “Me encantaría una mujer correcta”. Willax Tv.

Stefano Peschiera hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la medalla de bronce en la categoría de vela para el Perú. Este logro es significativo porque representa la primera medalla olímpica para Perú luego de 32 años, desde que Juan Giha ganó la plata en tiro en los Juegos de Barcelona 1992.

Pero también hay un lado que no muy conocido del deportista, nuestro medallista actualmente está soltero y no tiene una compañera de vida. En una entrevista con Milagros Leiva reconoció que se considera un hombre exitoso al ser reconocido mundialmente en la disciplina al que se dedica y le apasiona, pero en el aspecto del amor aún no ha encontrado a una mujer que lo acompañe a luchar por sus objetivos y lograrlos.

Durante la conversación con la destacada periodista, Stefano Peschiera comentó cómo le gustaría que sea su futura novia y confesándose un hombre romántico. Asimismo, indicó que es una persona muy familiar al considerarse alguien que le gusta compartir tiempo con sus padres y le gustaría que su pareja tenga esa misma perspectiva.

“Tengo el amor de mis padres y de mis amigos, pero sí soy una persona romántica y me encantaría tener una compañera. Tener la mujer correcta al lado, pero voy a seguir buscando o de repente no y ya va a llegar”, detalló entre sonrisas.

Cabe recordar, que el galardonado velerista fue vinculado en el 2019 con la exchica reality Angie Arizaga, a pesar de que no reconocieron haber tenido una relación sentimental, fueron captados en más de oportunidad saliendo con un grupo de amigos.

Stefano Peschiera y sus actos de humildad

Además de ser una deportista olímpico, Stefano Peschiera tiene gestos que hablan de la humildad que tiene y cómo ha sido criado. Recientemente, lo demostró al colocarle su preciada medalla de bronce a su nana, una figura clave en su vida, y se tomó una foto con ella en un acto lleno de gratitud y afecto.

Esto ocurrió cuando desembarcó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el deportista de 29 años sorprendió a la prensa, sus amigos, familiares y fanáticos con este noble gesto que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales.

Este significativo momento tuvo lugar en medio de una calurosa recepción por parte de cientos de compatriotas que se congregaron en el aeropuerto para celebrar el histórico logro del atleta.

Stefano Peschiera es un hombre de fe

Stefano Peschiera, tras ganar la medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos de París 2024, agradeció al Señor de los Milagros, y acudió hasta la iglesia de Las Nazarenas, ubicada en el Cercado de Lima.

En sus declaraciones, Peschiera expresó su profunda gratitud por el apoyo espiritual que recibió durante su preparación y participación en la competencia.

Este agradecimiento resalta la importancia de la fe en su vida personal y en su carrera deportiva, subrayando que su fe por el Cristo Morado fue heredado de su madre, quien fue la que le inculcó esa devoción.

Su gesto de agradecimiento al Señor de los Milagros también resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales comparten esta devoción y vieron en su éxito un motivo de orgullo y celebración.

La victoria de Peschiera no solo marca un hito en el deporte peruano, sino que también refuerza el vínculo cultural y espiritual que muchos atletas peruanos sienten con su fe.

