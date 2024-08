Melissa Paredes y Anthony Aranda: su luna de miel es comparada con el pasado de la modelo con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutan de su luna de miel | Instagram/melissapareds

El pasado sábado 3 de agosto, Melissa Paredes y Anthony Aranda unieron sus vidas en una emotiva ceremonia civil en Pachacámac, rodeados de 150 invitados, entre ellos reconocidas figuras de la farándula. Aunque al inicio la pareja aseguró que no tendrían luna de miel, ya que habían viajado a Colombia antes de la boda, el bailarín sorprendió a su amada con un viaje inesperado al interior del Perú.

En una entrevista con ‘América Espectáculos’, Anthony Aranda reveló que compró dos pasajes de avión para disfrutar de unos días inolvidables junto a Melissa Paredes en un destino que prefirió mantener en secreto. Cuando el reportero intentó indagar más, el artista solo comentó que el viaje será breve, ya que ambos tienen compromisos laborales que cumplir como propietarios de la academia UMove Dance Studio.

“No podemos dejar la escuela así, nos va súper bien porque estamos detallistas con cada cosita. Entonces, nos daremos una escapadita, y al fin de año sí con todo. Esta una pequeña sorpresita”, comentó Aranda. Por su parte, Melissa Paredes, visiblemente conmovida por el gesto de su esposo, agregó: “Nos vamos a dar una pequeña escapada, será algo muy bonito para los dos”.

Luna de miel en la naturaleza

Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen celebrando su amor, y en esta ocasión lo hacen en una idílica luna de miel que el bailarín organizó como una sorpresa especial para su esposa. Mediante sus redes sociales, la modelo compartió con entusiasmo fotos y videos de este romántico viaje, en el que se puede ver cómo ambos disfrutan de su tiempo juntos en un entorno de ensueño. Este viaje no solo marca un hito importante en su relación, sino que también coincide con la celebración del cumpleaños número 34 de la exconductora de ‘América Hoy’.

La pareja, que se conoció en el reality de baile ‘Reinas del Show’, ahora disfruta de una merecida escapada en una encantadora cabaña en medio de la naturaleza. Este refugio, cuidadosamente elegido por Anthony Aranda, ofrece un ambiente ideal para que ambos se desconecten del mundo y se concentren en su nueva etapa juntos. En las imágenes compartidas, se aprecia la serenidad y belleza del lugar, con vistas impresionantes de frondosos árboles y un río que rodea la cabaña.

Al llegar, los dueños les dejaron un mensaje especial: “Sabemos que es un día muy especial para ustedes, por eso queremos hacerles sentir aún más especiales. Disfruten de todas las atenciones que hemos preparado para ustedes. Feliz luna de miel”. Este gesto añadió un toque extra de magia a su estancia.

Durante su primer día, Melissa Paredes y Anthony Aranda aprovecharon el tiempo para descansar, tomar el sol y disfrutar de diversos cócteles, todo mientras se rodeaban de la serenidad del entorno natural. “Disfrutando de esta maravillosa vista junto a mi esposito, rica desconexión, mucha naturaleza y mucho amor como siempre”, expresó la expresentadora de televisión en una de sus publicaciones.

Por su parte, Anthony Aranda también compartió su felicidad en redes sociales, acompañando sus imágenes con un mensaje contundente: “Estamos felices y lo gritamos, y nada ni nadie nos parará. Sigan siempre su felicidad”. La pareja, visiblemente enamorada y en sintonía, está experimentando un momento verdaderamente inolvidable en este rincón de paz y naturaleza, disfrutando de cada instante juntos mientras fortalecen su vínculo en un entorno tan especial.

Luna de miel de Melissa Paredes genera debate

En el 2016, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba disfrutaron sus primeros días como esposos en Cuba. La pareja se separó luego que la modelo fuera ampayada besando a Anthony Aranda.

Luego de que Melissa Paredes compartiera imágenes de su luna de miel con Anthony Aranda, algunos usuarios en redes sociales no tardaron en compararla con el viaje que la modelo realizó en el pasado con su exesposo, Rodrigo Cuba, en las playas de Cuba. Comentarios como “De ir a otros países con el Gato, ahora pasa su luna de miel en Santa Eulalia mirando marro” y “Creo que si estuvieras casada con el Gato, en otro lugar estarías” reflejaron críticas hacia el destino elegido por la pareja

Sin embargo, los seguidores de Melissa Paredes no dudaron en salir en su defensa. “Qué gente para ridícula, todo les molesta, tanta envidia tienen”, respondió uno de sus fans, mientras otro le expresó: “Sé feliz, Melissa. Dios te ha bendecido con un hombre que te ama, ignora los malos comentarios”. Entre las reacciones también destacó la ironía de algunos seguidores, quienes señalaron: “Qué risa, muchos criticando porque no viajó al extranjero y la gran mayoría no conoce más allá de Chosica”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutan de su luna de miel, mientras algunos usuarios en redes sociales critican el destino elegido, pero sus seguidores no dudan en defender su felicidad. Captura/Instagram