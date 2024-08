Manuela Camacho, ex ‘América Kids’, evalúa abandonar el país tras la liberación de su acosador: “Es una pesadilla”

Manuela Camacho, ex ‘América Kids’, evalúa abandonar el país tras la liberación de su acosador | ATV

La periodista Manuela Camacho, reconocida por su participación en el programa infantil ‘América Kids’, expresó su profunda preocupación ante la liberación de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, su confeso acosador, quien ha sido denunciado por otras comunicadoras por el mismo delito. En entrevista con Mávila Huertas, la mujer de prensa reveló que, tras la concesión de prisión suspendida a Laynes, este ha continuado enviándole mensajes, incumpliendo las medidas judiciales que le prohíben contactarla.

“Hoy tenía una diligencia frente a la fiscal y en ese momento llegaron una serie de mensajes. Hialmar nos ha escrito, después de que se le otorgara la prisión suspendida, que está condicionada a no volvernos a contactar. Me ha escrito todos los días posteriores”, relató Camacho.

A pesar de que la Policía intentó ubicar a Hialmar Enrique Laynes Sánchez en su domicilio, no pudieron ingresar sin una orden judicial. “Él estaba allí porque me mandó otro mensaje, diciendo que por qué le mandé policías, que nadie iba a poder contra él. Se está burlando de la justicia”, añadió.

Manuela Camacho recibió un nuevo mensaje intimidante en pleno desarrollo de una diligencia. Captura/ATV

La periodista, visiblemente afectada, describió la situación como “un desamparo absoluto”, subrayando el agotamiento emocional y físico que tanto ella como las otras víctimas han experimentado. Este desgaste la ha llevado no solo a declarar desde la clandestinidad, sino también evaluar la posibilidad de abandonar el país para proteger su vida y la de sus seres queridos, quienes también han sido amenazados por Laynes Sánchez.

“Lamentablemente, sí [evaluo abandonar el país]. Nosotras hemos tenido que cambiar por completo nuestra vida. Yo he tenido que cambiar mi rutina y alejarme de las personas que amo. Es una situación de sumo estrés postraumática, es una pesadilla. Este sujeto sigue escribiendo al día de hoy. Estamos esperando que la prisión suspendida se revoque”, manifestó Manuela Camacho, entre lágrimas.

Manuela Camacho exige a la justicia peruana que encarcele a su acosador, identificado como Hialmar Enrique Laynes. Captura/ATV

Jueza envió carta notarial a Manuela Camacho

La jueza Emma Tambini Monge, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, envió este lunes una carta notarial a la periodista Manuela Camacho, quien se mostró indignada tras denunciar que la magistrada permitió que su acosador, Hialmar Laynes Sánchez, fuera liberado bajo prisión suspendida, lo que ha resultado en que ahora esté inubicable.

“Increíble. En el país al revés, la jueza que emitió sentencia de prisión suspendida me manda carta notarial alegando afectación a su honra y me acusa. Señora jueza, yo no miento, la indignación masiva causada por divulgar la sentencia no es algo que yo pueda manejar”, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

Comunicado de Manuela Camacho, periodista y activista

Hialmar Laynes Sánchez admitió su culpa

Según un comunicado emitido por el Poder Judicial, Hialmar Laynes Sánchez admitió su responsabilidad en los delitos de acoso sexual que se le imputan. Por ello, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina lo condenó a cinco años de prisión suspendida por el delito de desobediencia a la autoridad, al desacatar un fallo judicial que otorgó medidas de protección a favor de Manuela Camacho. Además, se le impuso una reparación civil de 3,000 soles.

Tras la sentencia, Manuela Camacho denunció que sigue recibiendo amenazas de muerte a través de sus redes sociales. El paradero de Hialmar Laynes Sánchez, sin embargo, sigue siendo desconocido.

Al menos siete periodistas han sido víctimas de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, quien ha reconocido los cargos en su contra y, aun así, permanece en libertad.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, existen varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100 ofrece un servicio gratuito y confidencial, proporcionando información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otra opción es acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes de violencia, incluyendo asesoría legal, apoyo emocional y social. Estos centros operan a nivel nacional, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., mientras que los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Para más información, se puede llamar al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección para las víctimas de violencia de género. Además, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.