Las contradicciones de Luis Valdez sobre la adquisición de la casa de S/ 3,3 millones por su esposa, Ana Paula Ganoza

Luis Valdez defiende la compra de lujosa casa por parte de su esposa Ana Paula Ganoza. Canal N

La reciente adquisición de una vivienda por S/ 3,3 millones en La Molina por parte de Ana Paula Ganoza Loya, conocida influencer y esposa del exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, desató una serie de cuestionamientos por la elevada cifra. La operación inmobiliaria, llevada a cabo a través de una subasta pública, puso en duda la capacidad financiera de la creadora de contenido, al encontrarse calificada como ‘riesgo medio’, según el portal El Foco.

Por ello, se le consultó al secretario general de Alianza para el Progreso (APP) sobre la situación, quien emitió varias declaraciones respecto al origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, lo que generó una serie de contradicciones. Según el informe, Luis Valdez afirmó inicialmente no haber tenido ninguna participación en el proceso de compra de la vivienda. “Entiendo que todo está bancarizado, todo está declarado, así que tendrían que preguntarle a ella. Yo no he participado en el proceso”, declaró.

Declaraciones de Luis Valdez. (El Foco)

No obstante, en una entrevista concedida a Canal N, el exgobernador regional de La Libertad defendió la compra de la vivienda, afirmando que fue él quien financió la operación. Durante su intervención, Valdez arremetió contra el portal que realizó la investigación, acusándolo de humillar públicamente a su esposa al cuestionar su capacidad financiera. En sus palabras, “Esta denuncia fue hecha por el portal El Foco, que ha humillado públicamente a mi esposa, la madre de mi hijo, una emprendedora que genera trabajo y que declara a la Sunat como persona natural, así como a través de su empresa. Este portal la humilló, y quiero rechazarlo, porque esto es una violación de los derechos de una mujer. No puedo tolerarlo”.

En la misma entrevista, Valdez aseguró que los fondos utilizados para la compra de la propiedad provienen exclusivamente de su trabajo y de los recursos que él mismo genera, los cuales, según sus declaraciones, son debidamente registrados y declarados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). “El financiamiento de esta casa proviene de mí, y el fundamento de este financiamiento es mi trabajo y los recursos que genero, los cuales declaro todos a la Sunat y puedo justificar”, afirmó el exgobernador.

El historial crediticio de la influencer

La influencer Ana Paula Ganoza compra una vivienda por S/ 3,3 millones, generando dudas sobre su capacidad financiera. (Composición: Infobae)

La compra de la vivienda se realizó el 1 de julio en el auditorio del Ministerio de Justicia en Miraflores. El evento, organizado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), incluyó la venta de 29 propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades y que se encontraban bajo su administración. Entre estas propiedades se encontraba la vivienda de 700 metros cuadrados ubicada en la calle Bucaré 180, en la exclusiva zona de Camacho, La Molina.

Este inmueble, anteriormente perteneciente al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, fue adjudicado finalmente a Ganoza tras una reñida puja en la que superó al empresario constructor Carlos Yturry Mamani.

Sin embargo, las dudas sobre la capacidad financiera de Ganoza no tardaron en surgir. De acuerdo con la información recopilada, para participar en esta subasta se requiere demostrar la capacidad de financiar el monto inicial de la oferta, que en este caso ascendía a S/ 2,2 millones. El portal que presentó el informe pone en tela de juicio que la creadora de contenido, cuya clasificación en las centrales de riesgo la ubica como una persona con un historial crediticio de riesgo medio, pudiera reunir los recursos necesarios para realizar una compra de tal magnitud sin apoyo externo.

Las implicaciones y el futuro incierto

Ana Paula Ganoza.

Además de las explicaciones sobre el origen de los fondos, Valdez manifestó su malestar por lo que considera una violación a los derechos de su esposa. En sus declaraciones, agregó que, de haber sido consultado de manera adecuada, habría aclarado que él fue quien financió la compra de la propiedad, y que todos los movimientos financieros están documentados. “Yo soy quien ha financiado esa vivienda, pero ella no depende de mí. Trabaja hasta altas horas de la noche para generar sus propios ingresos y puede tener su propio patrimonio”, dijo.

Valdez también reveló que desde que dejó su cargo como servidor público, hace cuatro años, ha registrado y documentado todas sus operaciones financieras, incluyendo los créditos bancarios y personales que utilizó para financiar la adquisición de la propiedad. En este contexto, expresó su preocupación por la seguridad de su familia, asegurando que, tras la publicación del informe, recibió amenazas que ponen en peligro la integridad de su familia. “He recibido amenazas; no solo exponen a mi esposa, sino también a mi hijo y la dirección de mi vivienda”, declaró Valdez en la misma entrevista.