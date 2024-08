Conductora fingió discapacidad para estacionar en espacio reservado, pero corrió al ver que la grúa se llevaba su auto

Fuente: Panorama

Una conductora fingió discapacidad para estacionar en un espacio reservado, pero echó a correr cuando notó que su vehículo era intervenido por el personal de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María. Las imágenes fueron difundidas este domingo por Panorama, cuyo equipo recorrió varios distritos de Lima para supervisar el uso adecuado de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

La infractora, que había realizado ademanes de desdén cuando el reportero mencionó la normativa, persiguió a la grúa municipal que llevaba la unidad al depósito vehicular. “Mi carro, mi carro, mi carro”, gritaba. Posteriormente, la cámara la enfoca al subir a un vehículo de la comuna, junto a los agentes. “Recién lo he dejado, [no llevo] ni un minuto”, justificó.

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a personas con discapacidad, así como usar el permiso especial de parqueo de otra persona, corresponde a una multa del 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), e incluye la remoción del vehículo al depósito en algunos casos.

La Ley N.º 28084, que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad, establece que todas las instituciones públicas y privadas con atención al público y estacionamientos deben reservar y señalizar espacios para estos vehículos, los cuales deben tener un permiso y estar inscritos en el Registro de Permisos Especiales de Parqueo para Personas con Discapacidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Según cifras oficiales, 471,696 personas con discapacidad están inscritas en el registro del organismo público. De ese total, 273,924 son hombres (58%) y 197,772, mujeres (42%). El carné ofrece beneficios como el distintivo vehicular, tarifas preferenciales en espectáculos y, para quienes tienen discapacidad severa, pase libre en transporte terrestre (urbano e interurbano).

El caso de la conductora en Jesús María no es el único que evidencia la usurpación de espacios reservados en un país donde al menos el 10% de los ciudadanos enfrenta alguna forma de discapacidad, de acuerdo con el Conadis. Otro conductor, al ser intervenido, dijo que estaba mal de la rodilla y que por eso se había estacionado en el lugar preferencial.

Un extranjero incluso intentó agredir al reportero, aunque se disculpó posteriormente. “Vas a recibir noticias de mis abogados, me estás filmando, el señor me está hostigando, ¿con qué derecho?”, arguyó otro conductor. “[No tengo] ninguna discapacidad, me estaciono aquí porque me da la gana”, espetó uno más.

¿Cómo obtener distintivo vehicular para personas con discapacidad?

El distintivo es utilizado por personas con discapacidad en los vehículos que conducen u ocupan para acceder a parqueos especiales en estacionamientos públicos y privados. Para solicitarlo, se debe contar con el carné de inscripción en el registro de Conadis, el cual se puede obtener en este enlace.

Las personas inscritas en el Conadis obtienen varios beneficios. (Foto: Andina)

Para recoger el documento solicitado en Lima Metropolitana, se debe enviar un correo a registro@conadisperu.gob.pe con los siguientes datos:

Nombres y apellidos de la persona con discapacidad y/o representante quien deberá portar una carta poder simple.

Número de DNI de la persona con discapacidad y/o representante.

Teléfono de contacto.

Para recoger el documento solicitado en otras regiones, se debe enviar un correo a registro@conadisperu.gob.pe con los siguientes datos:

Nombres y apellidos de la persona con discapacidad y/o representante quien deberá portar una carta poder simple.

Número de DNI de la persona con discapacidad y/o representante.

Teléfono de contacto.

Región en la que realizó el trámite.

La entrega del documento solicitado se programará con el Centro de Coordinación Regional respectivo.