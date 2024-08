Perú y el enorme techo de oportunidades de inversión

La manera más segura de mejorar el estándar de vida de nuestra población es lograr crecer a nuestro potencial entre 5% y 7% (pc) y para ello es necesaria la inversión. En nuestro país, la inversión privada ha sido, es y será la locomotora que nos permita lograr este objetivo.

Hoy, el techo de oportunidades de inversión en el país es enorme. Somos los mayores productores y poseedores de reservas mineras, contamos con una vasta cartera de proyectos de interconectividad e infraestructura, una diversa agroindustria y destinos turísticos envidiables. Si a esto le sumamos que, desde hace 25 años, contamos con una salud financiera sólida y más de 40 años de vivir en democracia, podemos afirmar que el Perú es una de las plazas más atractivas para los inversionistas extranjeros, cuyo interés y apetito continúan intactos.

Hasta junio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha adjudicado aproximadamente US$ 5,070 millones en Asociaciones Público-Privadas (APP). Para la segunda mitad de este año, se proyecta sumar más de US$ 3,000 millones en 17 proyectos adicionales. Para 2025, la expectativa del Ministerio de Economía y Finanzas es aún mayor, esperando llegar a los US$ 16,000 millones. Estas perspectivas optimistas se ven respaldadas por la reactivación del desarrollo minero de Tía María y el inicio de operaciones del puerto de Chancay, fortaleciendo nuestro acceso al océano Pacífico y al mercado global. Estos logros son señales claras de la recuperación de la confianza en nuestro país.

Estas buenas noticias generan un efecto dominó en nuestra economía. Desde inPERU, estamos comprometidos a seguir siendo el vehículo para entablar los diálogos que permitan impulsar el desarrollo del mercado financiero peruano. Por ello, una vez más, el Perú volverá a estar en la vitrina financiera del mundo con el próximo roadshow en la ciudad de Nueva York, del 3 al 5 de septiembre próximo, promoviendo así la inversión hacia y para nuestro país.

Para acompañar las perspectivas de largo plazo de nuestras inversiones, es fundamental desarrollar nuestro mercado de capitales. El holding regional nuam exchange, conformado por las bolsas de Colombia, Santiago y Lima, es una esperanza en este sentido.

Asimismo, es necesario que el sector privado y el público vayan de la mano para promocionar, convocar y atraer capital de largo plazo. Por ello, un factor clave en inPERU es contar con el compromiso del el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca y Seguros, ProInversión, PromPerú, entre otros. En inPERU, desde hace más de una década, trabajamos juntos para impulsar el crecimiento de manera sostenida, con el objetivo final de revertir la tendencia de la pobreza, que en 2023 se incrementó. Convocamos al sector empresarial a sumarse a este propósito. ¡Sigamos avanzando!

Fernando Romero