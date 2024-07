Christian Cueva sigue en Trujillo y desmonta rumor que viajó a Europa por Pamela Franco: “Era para generar expectativa”

Christian Cueva sigue en Trujillo y desmonta rumor que viajó a Europa por Pamela Franco. (Captura: Ric La Torre)

Fuerte y claro. El futbolista Christian Cueva no viajó a Europa, según las recientes revelaciones del influencer Ric La Torre. La noticia sobre su supuesto viaje resultó ser parte de una estrategia de marketing ideada por la empresaria Jacqueline, quien está organizando los eventos de Pamela Franco en Europa. La Torre advirtió: “Yo les dije, no hay que confiar, no hay que ir tan rápido, no podemos asegurar nada”.

En un video de 60 segundos, el comunicador presentó pruebas de que el popular ‘Cuevita’ sigue en Trujillo. “Este domingo 28 de julio estaremos presentes para meterle harto chocolate”, dijo el pelotero, invitando a sus seguidores a un evento en el norte del país por fiestas patrias y otros futbolistas.

Sorprendentemente, entre los asistentes también se espera la presencia de Jefferson Farfán, lo que desmiente los rumores de su viaje al extranjero para seguir a Pamela.

La Torre calificó la situación como una táctica de marketing: “Así como escuchaste y viste al inicio de este video, Christian Cueva invitó a sus seguidores a un evento en Trujillo hoy 28 de julio. De hecho va a estar Jefferson Farfán y bueno, él es uno de los que estarán también”, se le escucha decir al influencer.

“Ahí estaría desmintiendo así los rumores y lo posteado por Jacqueline, la empresaria que está llevando a Pamela Franco y que está usando todo este tema de Cueva, las flores y demás para generar expectativa de la prensa en Perú”. Según La Torre, la empresaria Jacqueline está utilizando el supuesto viaje de Cueva y la relación con Pamela Franco para aumentar la atención hacia sus eventos.

Finalmente, Ric La Torre envió un mensaje directo a Pamela Franco: “No dejes que te usen de esa manera, porque quien queda mal con la prensa en Perú y con el público eres tú, Pamela”, fue el consejo que le dejó el joven influencer a la cantante de cumbia.

