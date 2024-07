Dina Boluarte llega a Fiestas Patrias envuelta en presuntos casos de corrupción, crisis política y casi el 90% de desaprobación

Mensaje a la Nación. | Foto: Presidencia

Este 28 de julio de 2024, por segundo año consecutivo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, brinda su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias tras asumir el mando como mandataria, luego del fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022. Durante cerca de 18 meses, la gobernante ha atravesado por más de cincuenta conflictos sociales, se le ha responsabilizado de la muerte de más de 50 personas producto de las protestas en su contra y, según la última encuesta de CPI, su aprobación no llega al 10%.

Tras casi un año de su discurso en el 2023, en el que se dirigió al país por más de tres horas en el Hemiciclo del Congreso, se ha podido concluir que Boluarte Zegarra solo ha cumplido con el 25% de lo manifestado, según el exasesor de gabinete del Ministerio del Interior, Luis Herrera. “Ella anunció 254 acciones entre políticas, objetivos y acciones determinadas en todos los sectores. De acuerdo al seguimiento que nosotros hacemos, podría decir que a la fecha se ha cumplido solamente el 25% de lo dicho por la presidenta en el discurso del año pasado”, reveló en diálogo con Exitosa Noticias.

Sin embargo, se espera que para este 2024 la presidenta, además de realizar promesas, pueda materializarlas. Para tener un panorama más entendido de lo que la mandataria podría pronunciar en su alocución, Infobae Perú recogió las opiniones del experto en materia económica Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) y del analista político Luis Benavente, director de Vox Populi.

Carlos Adrianzén: “Un discurso tranquilizador”

Carlos Adrianzén pronostica un discurso tranquilizador

“La presidenta es una gobernante que ha recibido el mandato transicional hasta una nueva elección; por lo tanto, me imagino que sus objetivos son llegar al 28 de julio del 2026. Lo que va a decir, o va a tratar de hacer, no sé si lo haga, es un discurso tranquilizador que describa lo que está haciendo y que deje alguna esperanza para que la gente lleve esto en paz hasta esa fecha”, indicó en un primer momento el economista Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC).

Sin embargo, a pesar de que la mandataria base su discurso en promesas, el especialista en materia económica adelantó que al final “nadie obedece”.

“Ahora bien, sus detractores dicen y le achacan que la mayor parte de las cosas que ofreció el último discurso no las ha podido cumplir y esto no es propiedad de Dina Boluarte. La mayor parte de las cosas que ofreció [Martín] Vizcarra no las cumplió. Acuérdate la cantidad de ofertas que hacía [Martín] Vizcarra, lo mismo [Francisco] Sagasti, y [Pedro] Castillo. Todos, incluida Boluarte, tienen un aparato estatal cada vez más ineficaz, más corrupto, más tolerante con la violencia; es decir, todos se enfrentan a un ejército de burócratas descapitalizado”, agregó Adrianzén.

¿Es un año favorable para la economía?

Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC

Ante la consulta sobre si percibe que el 2024 está siendo económicamente favorable para nuestro país, teniendo en cuenta que hemos venido de un periodo de recesión del año pasado y a principios de este año, indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta en su mejor estimado un crecimiento de 3%. “Y si usted llama a esto recuperación, también llame a Alianza Lima campeón de los clubes en el planeta”, remarcó.

“Por supuesto que no. Es una recuperación tibia, opaca, porque no se hace lo que se debe hacer. Y dudo que la señora presidenta tenga el mandato para hacer lo que se debe hacer, porque hay que darle un drástico cambio de timón en la dirección de lo que produce crecimiento. Y sobre todo combate la corrupción e ineptitud estatal”, agregó el profesor de Economía de la UCP.

“Ah, pero va a madurar el Megapuerto de Chancay, bueno pues, pero es un beneficio a China. El Perú ni siquiera ha hecho las inversiones que acompañan al megapuerto que me encantaría que hubieran hecho. El Perú todavía no se pone de acuerdo para hacer siquiera el proyecto de tía maría se pero vamos, va a ir muy bien el próximo año. En realidad, me encanta que me lo diga, pero deme una razón por la cual yo debo creer eso”, finalizó.

- (Pregunta) Los ministros de Trabajo y Economía, durante estas últimas semanas, han estado deslizando la posibilidad de que este año se logre un aumento del sueldo mínimo. ¿Este escenario resultaría favorable para el país?

- (Respuesta) ¿Por qué encarecer la creación de un puesto para los informales de este país es una buena noticia? O sea, cuando me hablan a mí de aumento del salario mínimo vital, yo digo qué bonito porque los salarios de la gente son bajos. ¿Por qué no subimos el salario mínimo vital a 20.000 soles? La gente se molesta cuando le hago esa pregunta.

Actualmente, el sueldo mínimo se situa en 1,025 soles. (Foto: Composición Andina / Infobae)

Y es porque el gobierno no puede subir los salarios. Cuando lo sube, alguien dice, pero va a beneficiar, creo que la cifra es de 200 mil. ¿Y a cuántos va a dañar? ¿A cuántos no se les va a poder contratar? Porque, para contratarlos en términos formales, hay que pagar más de lo que ellos pueden producirle a la empresa. Por lo tanto, no los van a contratar.

- (Pregunta) Entonces, ¿la tasa de informalidad también aumentaría en ese sentido?

- (Respuesta) Claro. Eso aumenta. Eso no da ningún motivo para anticipar que la economía va a crecer el próximo año. Por más que el ministro lo repita, lo grita o se ponga a saltar, yo entiendo que el ministro tiene que echar buena vibra, pero no ha hecho nada para que nosotros podamos anticipar que este año vamos a crecer, o el año que viene, más allá de la misma proyección que hace el Banco Central o el Ministerio, que no está muy lejos del 3%. Y note que 3% no es alto crecimiento, no reduce pobreza.

Luis Benavente: “Le sugiero que dé un paso al costado

Luis Benavente, director de Vox Populi

La última encuesta de CPI para RPP Noticias, reveló que la presidenta goza de un sólido 89,2% de desaprobación a nivel nacional. Algo que, en comparación de anteriores gobierno, resultaría extremadamente preocupante. Ante esta situación, el director de Vox Populi, Luis Benavente, le sugirió a la mandataria que, en su mensaje de 28 de julio, decida dar un paso al costado para que el Perú busque un nuevo rumbo.

“A la presidenta le reconocería que cumplió un rol en diciembre del año 2022, cuando las cosas se complicaron y su presencia ayudó a dar una relativa estabilidad al país y terminar con un régimen que realmente había destruido al Perú. Pero luego ella tuvo una gran oportunidad que no supo aprovecharla. Ha cometido demasiados errores y no ha logrado dar esperanza ni solución a los problemas de los peruanos y está ella en una especie de callejón sin salida, sin capacidad de maniobra política”, indicó el analista político a nuestro medio.

“Yo le pediría algo imposible, pero le sugeriría que dé un paso al costado y que le proponga al Congreso una salida política para un adelanto de elecciones de una vez por todas y que el Perú busque un nuevo rumbo que ella no ha podido dirigir”, agregó Benavente.

Casos de corrupción: “Ha perdido credibilidad”

Luis Benavente: "La presidenta ha perdido credibilidad"

En esa línea, Luis Benavente no dudó en señalar que la mandataria ha perdido total credibilidad; esto, como consecuencia de los recientes casos de presunta corrupción que la envuelven desde hace unos meses. Para el director de Vox Populi, el tema de los Rolex no tiene una explicación coherente.

“El asunto de que la presidenta Boluarte ha perdido total credibilidad. El tema de los Rolex no tiene una explicación coherente. Eso de que el señor [Wilfredo] Oscorima se lo prestó es una historieta que nadie la cree que ella misma demoró en crearla luego de dar respuestas evasivas y no satisfactorias. Por eso es que yo creo que ella debería de pasar al costado y en Perú debe haber un adelanto de elecciones. Por eso voy a algo mucho más de fondo. Sé que ella no lo va a hacer porque sabe que le puede crear complicaciones judiciales, penales muy complicadas, muy complejas”, señaló Benavente.

Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/ Str

- (Pregunta) Teniendo en cuenta la última encuesta de CPI, que la posiciona con un apenas 7% de aprobación a nivel nacional, ¿Qué debería hacer la presidenta para revertir esta situación?

- (Respuesta) Va a ser muy difícil. Ella lo que tiene que hacer es recuperar cierta confianza en la ciudadanía, pero no sé qué capacidad tenga hacerlo si es que insisten que le prestaron unos Rolex, y si es que el país no ha tomado un nuevo impulso, si es que las políticas de seguridad ciudadana no han funcionado, si es que resistir económicamente no se ha dado con la suficiente fuerza.

Ella ha estado más en cirugías estéticas, en lucir en Rolex, que en tomar el timón del país. No ha hecho un buen tipo de gobierno. Ha puesto muchos funcionarios públicos a cargo de políticas públicas que no son grandes líderes que el país requería. Y no tiene esa capacidad política para manejar el país.

Renovar su gabinete

La presidenta, Dina Boluarte, acompaña a los ministros a la presentación del gabinete ministerial. POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE PERÚ

Para Benavente existe mucha expectativa sobre el discurso que podría dar la mandataria este 28 de julio, en donde aseguró que refrescar su gabinete ministerial, conducido actualmente por el premier Gustavo Adrianzén, es muy bien visto.

“Julio es un buen momento para relanzar un gobierno. Suelen hacerlo los presidentes, ¿no? Básicamente hay dos elementos: El discurso de Fiestas Patrias que genera mucha expectativa. Bueno, estamos atentos a los anuncios que pudiera haber. Y dos, las posibilidades de cambio ministerial. Yo creo que en gabinete puede haber buenos tecnócratas, pero no hay grandes líderes que conduzcan los temas, que tengan liderazgo, que sean respetados profesionalmente, políticamente”, finalizó.

Un balance de las políticas del gobierno

El pasado 24 de julio, el Primer Ministro, Gustavo Adrianzén, adelantó que la presidenta Dina Boluarte se referirá a su gobierno en el Mensaje a la Nación planificado para el 28 de julio. Adrianzén aseguró que la jefa de Estado dará un balance detallado sobre los 10 ejes de la política de gobierno, basándose en el mensaje anterior y exponiendo los planes futuros.

En una declaración, el primer ministro detalló: “El mensaje de 28, que genera tanta expectativa, lo único que le puedo decir es que va a referirse a los 10 ejes de la política de gobierno. Sobre la base de estos 10 ejes mostraremos cómo los hemos cumplido en relación al mensaje anterior y qué es lo que nosotros tenemos previsto hacer”.

Adrianzén también descartó la posibilidad de un cambio en los ministerios antes del 28 de julio. Subrayó que el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, sigue contando con la confianza del Ejecutivo. “Santiváñez cuenta con la confianza del Ejecutivo,” afirmó Adrianzén, eliminando especulaciones sobre modificaciones en el gabinete.

En relación a la controversia reciente que envuelve a Santiváñez, Adrianzén sostuvo que el Poder Ejecutivo deberá discutirlo. No obstante, minimizó las críticas del ministro del Interior hacia el Poder Judicial, que culpan a esta entidad por la demora en la emisión de una orden de allanamiento destinada a localizar a Vladimir Cerrón. La operación para encontrar a Cerrón en junio de este año se vio afectada por esta demora, según las declaraciones.

Además, Adrianzén expresó que, pese a las críticas, se mantiene firme en su apoyo a Santiváñez: “Es el Poder Ejecutivo el que tendrá que discutirlo, pero Santiváñez cuenta con la confianza del Ejecutivo”.

Casi 90% desaprueba gobierno de Boluarte

La desaprobación hacia la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha alcanzado un 89,2 %, según una reciente encuesta de la Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI). Esta cifra representa un incremento de un punto porcentual en comparación con el mes de mayo pasado.

El estudio también reveló una disminución en el respaldo a la gestión de Boluarte, que bajó a un 7,1 % en julio, después de haberse registrado un 8,1 % hace dos meses. Además, un 3,7 % de los encuestados no definió una postura precisa sobre la presidenta.

25/03/2024 Perú ECONOMIA JUNTA DE ANDALUCÍA

Al desglosar los resultados entre Lima-Callao y el interior del país, se observa que el rechazo hacia el Gobierno es del 86,4 % en la capital y la provincia chalaca, mientras que un 9,3 % de los encuestados de estas regiones muestra apoyo a Boluarte. En contraste, en las regiones, la desaprobación llega al 90,9 %, con solo un 5,8 % de aprobación.

Esta encuesta de CPI se realizó en un contexto complicado para la presidenta Boluarte, quien enfrenta una denuncia por parte de la Contraloría General de la República por un presunto desbalance patrimonial. Además, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el que señala a Boluarte como posible responsable penal de las muertes de manifestantes ocurridas durante las protestas sociales en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

El estudio no solo arrojó cifras sobre la presidenta sino también sobre el Congreso de la República. La desaprobación de este órgano legislativo es del 91,7 %, una cifra ligeramente inferior en comparación con mayo, cuando llegó al 93,0 %. Por su parte, solo un 4,1 % de los encuestados aprueba el desempeño del Congreso, mientras que un 4,2 % no definió una postura clara.