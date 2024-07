Esdras Medina busca a involucrados en foto de su chat: solicitó acceso a cámaras de seguridad para iniciar acciones legales

Legislador de Renovación Popular tomará acciones legales contra involucrados en filtración. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En búsqueda de culpables. El congresista Esdras Medina no tomó nada bien la filtración de su conversación con Richard Acuña, integrante de Alianza para el Progreso, a quien le solicitó la Comisión de Presupuesto luego de apoyar la lista liderada por Eduardo Salhuana, carta de APP.

A través de un oficio al que accedió Infobae Perú, el legislador celeste pidió “una copia de las filmaciones de las diversas cámaras de seguridad con carácter de urgente, a efectos de iniciar las acciones legales que amerite el caso”.

Oficio remitido por legislador de Renovación Popular.| Congreso

Aunque el medio El Foco, portal que difundió la fotografía de su conversación en WhatsApp, etiquetó al hombre detrás de la imagen, fuentes al interior del Legislativo sostienen que el congresista habría ingresado la solicitud a fin de determinar si trabajadores de la entidad también estuvieron involucrados.

Desde su cuenta oficial en X, calificó de “malas interpretaciones” a su conversación e insistió en que tiene “carácter privado”. Asimismo, mencionó que “violando el derecho a la privacidad”, se capturó “en forma ilegal” su chat, “con la única finalidad de dañar la imagen política del presidente de nuestro partido y de nuestra bancada”.

“Me hago enteramente responsable de tal comunicación y extiendo las disculpas del caso a los miembros de mi bancada y a nuestro líder Rafael López Aliaga por cualquier malentendido que esta comunicación sacada de contexto pueda haber generado”, escribió.

¿Qué decía la imagen?

Medina escribió: “Richard buenos días acabo de apoyarles haber (SIC) si reconsideran y a Renovación le puedan dar presupuesto y trabajamos juntos en todo. Saludos”, se lee en la fotografía difundida por el citado medio.

A lo que Richard Acuña contestó: “Amigo buen día, contigo existe una gran amistad y recibimiento a tu labor. [...] otorgar presupuesto a renovación será complicado en estos momentos”.

Conversación de WhatsApp entre Esdras Medina y Richard Acuña difundida por El Foco.

En diálogo con RPP Noticias, el integrante de la bancada celeste reconoció la veracidad del chat. Además de justificar su conversación e indicar que fue en busca de consensos, cuestionó la difusión de su chat.

“Rechazo totalmente la intromisión a conversaciones privadas y al margen de eso siempre he buscado el consenso de buscar llegar a poder tener entendimiento entre todas las bancadas. Por eso siempre he trabajado tanto con las bancadas de izquierdas y de derecha cuando he tenido la oportunidad de presidir una comisión”, declaró al medio en mención.

Cabe mencionar que, si bien César Acuña es el líder de APP, su hijo, Richard, también tiene una importante posición al interior del partido. Tan es así que el también presidente del club César Vallejo es miembro del CEN de Alianza para el Progreso.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el vocero de la agrupación parlamentaria, Alejandro Muñante, tomó distancia e indició que, por su posición, es el único autorizado en llevar a cabo negociaciones al interior del hemiciclo.

“Como vocero de la bancada de Renovación Popular niego rotundamente cualquier negociación de apoyo de nuestra bancada por comisiones. Soy el único autorizado de llevar a cabo las conversaciones con los demás voceros para la designación de las comisiones que nos corresponde. RP no se presta a ningún contubernio”, escribió.

Publicación de Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular.

Medina en contra de su bancada

Aunque el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y la legisladora Norma Yarrow expresaron su rechazo a la lista integrada por Eduardo Salhuana, el legislador Medina votó a favor.

Como se recuerda, el alcalde de Lima se mostró en contra del listado. “La alianza fujiacuñista entregando al país a un personaje cuestionado por sus vínculos con la minería ilegal, vínculos con Toledo y demás actividades ilegales. No les importa el país, solamente les interesa su propio interés y no el bien común. Este tipo de ´política´ da asco”, escribió; mientras que Yarrow sostuvo que era el candidato de Dina Boluarte.

“Es una persona bastante cuestionada en cuanto a la minera ilegal, la cual está trayendo a nuestro país en desgracia, y lo vimos con el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). […] A mí lo que me llama la atención es que el presidente regional de Trujillo, donde se encuentra Pataz, que está viviendo todo esto de la minería ilegal, avale una candidatura para que se maneje un poder del estado como es el Congreso de la república”, mencionó.