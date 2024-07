‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto del programa de hoy jueves 25 de julio

¿Qué pasó el miércoles 24 de julio en ‘Magaly TV La Firme’?

La conductora Magaly Medina comentó que muchos personajes de la farándula peruana tales como; Carla García, Phillip Butters y Carlos Álvarez, tendrían la intención de postular a la presidencia de la república, pero para ella es mejor dejar en manos de especialistas y de gente con mayor experiencia el futuro del país. . “Los que trabajamos en la TV sabemos que no es fácil, pero dejemos a los empresarios, quizás organizan mejor”.

Asimismo, la figura de ATV presentó un reportaje a Mónica Cabrejos , donde la exbailarina confesó sentirme en una de las etapas de su vida más feliz. Indicó sentirse muy cómoda con su soltería y firmó que la maternidad ya no se encuentra en sus planes.

La periodista, psicóloga, abogada y presentadora de televisión compartió que en su día a día realiza ejercicios y su nueva pasión, la natación. “Para mí es importante porque tengo una neuropatía y el dolor es muy fuerte. La natación, al ser un deporte que no tiene impacto, me baja el dolor a un 90%. Sí, voy al quiropráctico, pero ya no tomo pastillas”, terminó.