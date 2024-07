María Pía Copello defiende exposición de su hija en redes, pero reconoce: “Hay cosas que sí me duelen”

María Pía Copello defiende la exposición de su hija en redes | Magaly Medina - Youtube

María Pía Copello, conocida conductora del programa ‘Mande Quien Mande’, ha salido en defensa de su decisión de compartir contenido en redes sociales junto a su hija Catalina, de nueve años. La menor ha logrado captar la atención de miles de seguidores gracias a los videos que graba con su madre y al exitoso negocio que fundó, llamado Catitejas.

En el podcast de Magaly Medina, la exconductora infantil destacó que es consciente de las abundantes críticas en las redes sociales. Sin embargo, afirmó que la presencia de Catalina en el entorno digital es consensuada por ambas. “La carne viene con hueso. Yo he decidido exponer a mi hija en las redes sociales, en la medida de lo que ella quiera hacer. Pero lógicamente, eso viene con cosas lindas y con cosas feas”, dijo.

Así pues, María Pía Copello reconoció que los comentarios negativos dirigidos hacia su hija le afectan. “Algunas cosas, con respecto a mis hijos, me duelen sí, no lo voy a negar. Cosas sobre mí me resbalan, no me interesan. Si insultan, agreden y odian, eso habla más de ellos que de mí. Se creen bacanes bajo esto, que uno no sabe quién es. Se crean cuentas falsas, que es lo que la gente no sabe. Hay gente muy enfermiza en las redes”.

María Pía Copello destacó que su hija Catalina, de 9 años, no tiene redes sociales propias.

La figura de América TV explicó, aunque hay ocasiones en las que Catalina lee las críticas, siempre trata de protegerla: “A veces Catalina lee esas críticas. Yo a veces le digo que no esté leyendo los comentarios, pero como Cata es tan viva, que ella hace cosas de chicas más grandes, por eso ella no tiene redes sociales. Siempre está conmigo, pero no tiene cuenta de ella”.

María Pía Copello admitió separación

En la reciente emisión del podcast de Magaly Medina, María Pía Copello no solo justificó la presencia de su hija menor en las redes sociales, sino que también reveló aspectos de su separación temporal con Samuel Dyer Coriat, su actual esposo, ocurrida durante los primeros años de su relación.

La presentadora de ‘Mande Quien Mande’ explicó que la ruptura se dio luego de que ella solicitara conversar acerca del futuro de su relación debido a que Samuel Dyer Coriat tenía que trasladarse a Estados Unidos por razones profesionales.

María Pía Copello revela cómo su esposo decidió terminarla y cómo reaccionó ella. Magaly Medina El Podcast

“Pónganse en mi posición, él me dice ‘me voy a hacer un MBA en Estados Unidos’, y que le iba a tomar no sé si un año, año y medio. No me decía cuáles eran los planes, como cualquier persona le pregunté cómo vamos a hacer, ‘yo te voy a acompañar, tú vas a venir’. Además, llevábamos 3 años de relación donde nos veíamos todos los días y donde existía la confianza de poder preguntar eso, pero yo creo que él casi se atraganta con el raviol, casi casi vomita. Noté una actitud completamente extraña, pero la verdad, no adiviné lo que iba a pasar”, señaló la artista.

María Pía Copello reveló que el padre de sus hijos le terminó mediante un tercero. “De pronto viene una amiga que es íntima y me dice: ‘oye, Samuel dice que ya no te quiere, quiere terminar contigo’”, relató. Debido a este desplante, le pidió a Samuel que se alejara y dio por acabada su historia de amor. Sin embargo, después de tres meses, Dyer Coriat decidió buscarla para recuperar su romance. Se casaron al año siguiente.

María Pía Copello mantiene un matrimonio de 17 años con el empresario Samuel Dyer.

¿Cuántos hijos tiene María Pía Copello?

María Pía Copello tiene una hermosa familia que la llena de orgullo y felicidad. La conocida conductora es parte de un matrimonio que se ha mantenido firme desde el 2006, año en que unió su vida al empresario Samuel Dyer Coriat. Fruto de esta relación han procreado tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina.

Familia de María Pía Copello, conformada por su esposo y tres hijos. Facebook/Maria Pia Copello