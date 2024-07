Laura Spoya opina sobre Yahaira Plasencia como conductora de ‘Al Sexto Día’: “Es buena cantante”.

Laura Spoya, actual conductora de ‘Al Sexto Día’, dio una sincera opinión sobre su predecesora, Yahaira Plasencia, en una entrevista con Ricardo Rondón. Spoya expresó que, aunque la interacción entre ambas fue amable y sincera, creía que la experiencia de Plasencia como conductora podría no haber sido del agrado de todos.

“Según yo todo fue muy amable y sincero, pero de hecho sí debe haberle jodido un poco. (¿La viste conducir?) Sí (Del 1 al 10 cuánto le pones) Es buena cantante, (le pongo) en proceso”, afirmó la ex Miss Perú.

Spoya enfatizó la importancia de prepararse adecuadamente para conducir un programa de televisión. “(Qué le faltó) Yo creo que prepararse, para poder llegar con opiniones claras de lo que vas a decir. Te toca estudiar un poco lo que vas hacer”, manifestó durante la entrevista.

Plasencia, quien estuvo al frente de ‘Al Sexto Día’ por poco más de cuatro meses, se despidió de la conducción del programa argumentando que su rol como presentadora fue temporal, solo por la temporada de verano.

Laura Spoya fue la primera opción para ser conductora

En una reciente entrevista en el podcast de Edson Dávila, ‘Edson Pa’ Qué Más’, la exreina de belleza Laura Spoya reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el mundo de la televisión peruana.

Spoya afirmó que inicialmente fue convocada para conducir el programa ‘Al Sexto Día’, pero rechazó la oferta esperando confirmar otras propuestas laborales. Tras ello, el programa de Panamericana TV terminó siendo conducido por la cantante Yahaira Plasencia durante cuatro meses en el verano.

“Yahaira no estabas en los planes, (Laura) eras el plato fuerte”, comentó Edson Dávila durante la entrevista. Spoya además explicó que estaba esperando concretar otros proyectos con América TV, lo cual no se materializó.

La ex reina de belleza reveló que fue después de esta espera y la no concreción de otras ofertas cuando decidió aceptar la propuesta para formar parte del programa de Panamericana TV. En dicha ocasión, fue ella quien buscó al productor para comentarle si es que la convocatoria para ser parte de la producción seguía abierta y justo se venía la salida de Yahaira Plasencia.

“Llamé al productor y me aceptaron”, narró la conductora, confesando que el momento en que conoció a Yahaira Plasencia fue bastante incómodo: “La conocí ahí mismo, me la presentaron, a mí honestamente me dio cositas y penita porque es difícil despedirse de un programa y presentar a quien te va a reemplazar. Sí, fue fuerte”, detalló.

Laura Spoya confesó que la convocaron antes que a Yahaira Plasencia para conducir ‘Al Sexto Día’. YouTube: Edson Dávila.

¿Laura Spoya en ‘América Hoy’?

En otro momento de la conversación, Laura Spoya sorprendió al revelar que también pudo ser parte del elenco de ‘América Hoy’ y compartir espacio con Ethel Pozo, Janet Barboza y el propio Edson Dávila, pero esto no se concretó.

Según contó la ex Miss Perú, su ingreso a ‘América Hoy’ podría haber ocurrido durante la licencia de maternidad de Brunella Horna, pero al final, la producción optó por Valeria Piazza en su lugar. “Yo esperé y esperé, luego me dijeron Brunella se va a ir por licencia por embarazo, aquí soy y nada...”, comentó la exreina de belleza.

Magaly Medina se burló de Yahaira Plasencia

Por otro lado, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para mofarse de Yahaira Plasencia, al no haber sido la opción número uno para conducir ‘Al Sexto Día’. Confesó en su programa ‘Magaly TV La Firme’ que en su lugar, no hubiera aceptado presentar a su reemplazo porque lo considera como una humillación.

Laura Spoya contó que rechazó varias veces la oferta de conducir 'Al Sexto Día' antes de que llamaran a Yahaira Plasencia. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Qué fuerte, presentar a la que te va a reemplazar porque tú no funcionaste, qué humillación tan fea”, dijo en su programa. Luego resaltó que la expareja de Jefferson Farfán no estaba en los planes de los productores del sabatino de la esquina de la TV y cuando ingresó no lo hizo nada bien porque no consiguió el apoyo de la teleaudiencia como sucedió en la etapa de Olenka Zimmermann y Mónica Cabrejos.

“Tú (Yahaira) habías sido la llanta de repuesto, la primera opción fue Laura. Ella rechaza eso y se ponen a buscar quién, quién y en la brillantez del productor creyó que estaba escogiendo a un super conductora y después se dieron con el chasco”, resaltó la conductora de espectáculos.