Laura Spoya recordó los tensos momentos que vivió por culpa de Brunella Horna: “Me hicieron leña”

La actual conductora de ‘Al Sexto Día’, Laura Spoya, sorprendió a todos al rememorar los tensos momentos que vivió en el pasado, cuando fue ampayada y vinculada sentimentalmente con Renzo Costa, quien en ese entonces mantenía una relación con Brunella Horna.

Durante una entrevista en el podcast de ‘Chiquiwilo’, la exreina de belleza dio a conocer más detalles de su vida privada, profesional y sus más recientes proyectos artísticos, pero no pudo evitar recordar una etapa que la marcó profundamente y generó gran polémica en su entorno.

Según relató Laura Spoya, en 2015 fue captada con el empresario Renzo Costa durante un festival de reguetón previo al Miss Perú, lo que ocasionó un gran escándalo, ya que el popular ‘Rey de los cueros‘ era uno de los jurados del certamen y estaba en una relación amorosa con Brunella Horna.

“Cuando Renzo Costa me vio en el concierto me dijo que si Jessica (Newton) me veía ahí me iba a matar. Sacaron todos los días consecutivos, cuando Brunella era noviecilla de Renzo”, señaló Spoya al inicio de su relato.

La viralización de esas imágenes puso a Laura Spoya en una posición complicada, alegando que en ese entonces “no estaba acostumbrada al tema mediático”. La popular ‘Baby Bru’ le armó una escena de celos y la “parchó públicamente”, exacerbando la controversia.

“Claro, hizo ahí su..., pero ya hemos limado asperezas. (Salió) el ‘Olvídate de mí’, porque en esa época pasó exactamente eso y yo no estaba acostumbrada al tema mediático. No era cierto (un romance entre ella y Renzo) porque él había ido con otra persona”, comentó la exmodelo.

Esta anécdota marcó a Laura Spoya porque en distintos programas televisivos se tocaba reiteradamente el tema y “le hacían leña con las críticas” por suponer que entre ella y el ‘Rey de los cueros’ había un romance, algo que ella niega rotundamente. “Todo eso era falso”, afirmó, lamentando el impacto negativo que esta situación tuvo en su vida.

Durante el diálogo, la ex Miss Perú reiteró que el tema quedó en el pasado y actualmente lleva una relación de cordialidad con Brunella Horna. La exreina de belleza mencionó que se ha encontrado con la actual conductora de ‘América Hoy‘ en los pasillos de los canales de televisión y que, en su primer encuentro tras el incidente, no dudó en decirle: “por si acaso no era yo”, lo que generó la risa de Brunella y mostró que todo quedó como una anécdota del pasado.

¿Qué le dijo Jessica Newton por el ampay?

Laura Spoya reveló durante una conexión vía Skype para el programa ‘El valor de la verdad’, en el que participaba Jessica Newton, que tras el ampay con Renzo Costa, la empresaria le sugirió renunciar al concurso. “(Jessica) me dijo: ‘Renuncia y el próximo año vuelves a competir’”, recordó Spoya.

La ex Miss Perú explicó que, aunque consideró la opción, finalmente decidió continuar en la competencia. “Lo pensé y dije: ‘Si yo renuncio a ese concurso, será dar el beneficio de la duda. Si pierdo, será con dignidad, nunca indigna’”, detalló Spoya, mostrando su determinación de enfrentar la situación con integridad.

