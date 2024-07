Ana Paula Consorte se enfrenta a Janet Barboza por minimizarla: “Están completamente desorientados hablando de mí”

Ana Paula Consorte a Janet Barboza por minimizar sus ocupaciones. instagram

Al igual que Brunella Horna, Ana Paula Consorte quiso poner paños fríos a la pelea que se generó entre ellas por defender a sus parejas en medio de un conflicto deportivo que se vive entre Paolo Guerrero y el club de la Universidad César Vallejo.

La mañana del miércoles 17 de julio en ‘América Hoy’, la esposa de Richard Acuña decidió bajar el tono a su discurso y seguir un modo conciliador, para responder a Ana Paula Consorte, quien llamó ‘mentirosos’ a su esposo y al entrenador de la UCV, Guillermo Salas.

“Este es un tema que tienen que verlos ellos dos: la gerencia del equipo y Paolo”, afirmó la figura de América TV, refiriéndose a los conflictos entre Paolo Guerrero y la administración del Club César Vallejo, que lidera su esposo Richard Acuña. “Yo pienso que esto ya llegó a un límite, ambos están aburridos. Deben solucionar este tema, por eso me quedo callada”, añadió.

Al respecto, Ana Paula Consorte aseguró mediante su canal de difusión, que ya no seguirá con el tema porque un día anterior lo hizo porque sintió que Brunella Horna y los dirigentes de la UCV estaban mintiendo con respecto al accionar de Paolo en el partido contra la ‘blanquiazul’.

“No voy a decir mucho más sobre el tema porque eso es lo que quieren y necesitan. Ayer vine aquí al canal a hablar de las mentiras que se están diciendo relacionadas con CONTRATOS y ACUERDOS”, escribió en un inicio.

Ana Paula Consorte responde a Janet Barboza

Pero, no pudo evitar contestarle a Janet Barboza por minimizar sus logros académicos y enfocar su tiempo en defender a su esposo Paolo Guerrero ante conflictos de índole deportivo: “¿Esta mujer trabaja, alguna vez ha hecho algo?, ha sido modelo y bailarina en Brasil, ¿le conocemos otro oficio?, bueno en fin, es como la mayoría de parejas de futbolistas que van detrás de ellos”.

Ana Paula tomó las palabras de la popular ‘Rulitos’ como una evasiva de no querer responder a sus recientes declaraciones al calificar de mentirosos a Richard Acuña y al DT Guillermo Salas y asegurar que Brunella no está enterada de nada y afirmar que Paolo no quería jugar por una supuesta propuesta del club de La Victoria.

“Hoy están completamente desorientados hablando de mí (en privado), de lo que hago o de lo que no hago. Vaya escapatoria del tema cuando no hay discusión, ¿no? Ahora creo que está todo claro, desviaron completamente el tema. Aquí terminó este asunto”, indicó.

Sumado a ello, Janet Barboza responsabilizó a Ana Paula Consorte de estropear la carrera deportiva de Paolo Guerrero, tras no apoyarlo en su permanencia en Trujillo, representado la camiseta del club de la Universidad César Vallejo.

“Es la pareja de un futbolista y su vida gira en torno a eso y en malograrle la carrera de Paolo Guerrero y esa es mi opinión. Cada vez que ella (Ana Paula) llegó a nuestro país, puso todos los peros para que Paolo no esté, nunca estuvo de acuerdo, no quiso ir a Trujillo, insultó a la suegra en redes sociales... “, manifestó.

Como se recuerda, Ana Paula Consorte regresó después de permanecer por un mes en Sao Paulo con sus hijos y comenzó a vivir con Paolo en la mansión que los Acuña les alquiló en Trujillo. Pero debido a problemas en los principales servicios como el agua, luz y calefacción, se terminaron mudando a un condominio; sin embargo, los problemas continuaron y por ello terminó alojada en el mismo hotel que la selección concentró antes de partir a la Copa América 2024.

