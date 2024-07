Wilfredo Oscorima seguirá siendo investigado: PJ no devolverá relojes Rolex ni pulsera Bangle usadas por Dina Boluarte

Jefa de Estado utilizó la lujosa joya el pasado 25 de julio.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / Andina

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continuará siendo investigado por una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco del denominado ‘caso Rolex’. Así lo determinó el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró improcedente la tutela de derechos presentada por el amigo cercano de Dina Boluarte.

Con el recurso, Oscorima buscaba anular la disposición del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, donde solicitó la desacumulación de la investigación que se lleva a cabo contra él y la presidenta. Es decir, que se realicen las diligencias por el mismo caso, pero por separado.

Sin embargo, el juez Checkley Soria concluyó que en este caso específico no se vulneraron derechos que justificaran una tutela, resaltando que la investigación contra la jefa de Estado ya fue concluida y se formuló una acusación constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

“La Fiscalía fundamentó su decisión de desacumulación en criterios de simplificación del proceso y decisión con prontitud, señalados en el artículo 51° del CPP ya cuitado. [...] Para adoptar esta decisión, la fiscalía recurrió como sustento legal al artículo 451° numeral 2 del CPP; Sin embargo, la defensa cuestiona que este artículo no puede sustentar la posición fiscal toda vez que se refiere únicamente a fiscales de menor jerarquía y no al fiscal de la Nación; en opinión de este Juzgado, ello puede derivarse del inciso primero del citado artículo, más no del segundo, que en términos generales alude a cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y solo alguno de ellos debe ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, la causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no proceda este procedimiento”, se lee en el documento al que tuvo acceso este medio.

Tampoco devolverán relojes Rolex ni pulsera Bangle

A dicha decisión se sumó el rechazo a la apelación también presentada por Wilfredo Oscorima para impedir la incautación de las lujosas joyas que entregó a la presidenta Dina Boluarte. Con ello, buscaba recuperar los relojes Rolex y la pulsera Bangle en custodia del Ministerio Público.

En su fallo, la Sala Penal Permanente concluyó que la incautación cumple con los requisitos de necesidad y peligrosismo procesal. Destacaron también que, tratándose de relojes de alta gama, era necesario realizar las pericias sobre las piezas originales para garantizar la veracidad de la investigación.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la incautación de los lujosos objetos resulta idónea, ya que “serían aquellos que fueron usados por la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra y que evidenciarían, según la hipótesis fiscal, el incremento ilícito de su patrimonio”.

Resolución del PJ

De esta manera, las joyas que permanecerán en manos de la Fiscalía de la Nación para las diligencias correspondientes son:

Un reloj Rolex con boleta de venta electrónica N°B002-0008701 emitida por la Casa Banchero: “Código 087994, descripción: Rolex Clásicos Datejust

Un reloj Rolex con factura N°15017360, cliente N°J519977410, emitido por JOMASHOP: “ítem number: RLX126284SRDO, description: 126284SRDO, Rolex, Rolex Serial #aj509842

Un reloj Rolex con factura N°15346534, cliente N°J519977410, emitido por JOMASHOP: “ítem number: PRE-RLX118135RSL-1, description: 118135RSL, Rolex, Rolex Serial #87N27688

Una pulsera con boleta de venta electrónica N°B002-00091003 emitida por la Casa Banchero “Pulseras Bangle Brillantes”

Junto con las mencionadas, la Fiscalía de la Nación también incautó unos aretes que supuestamente Oscorima entregó a Boluarte. No obstante, aún está pendiente la confirmación del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley sobre esta medida.