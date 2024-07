Magaly Medina critica los looks de Yahaira Plasencia en los Premios Heat: “Se alucinaba Taylor Swift”

La conductora de espectáculos ser refirió a las prendas que usó la salsera en estos premios. Resaltó que todos los años es lo mismo | Magaly TV La Firme

Este jueves 11 de julio se llevó a cabo los Premios Heat, espacio en el que más de un artista peruano llegó hasta la alfombra para hacer su presentación y esperar, con ansias, su nominación a más de una categoría. Sin embargo, lo que siempre llama la atención son los looks que usan en este tipo de eventos.

Por ello, la conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de referirse al look de Yahaira Plasencia. Una vez más, la figura de ATV arremetió contra el estilo de la salsera y aseguró que sus vestuarios no se ven lo suficientemente elegantes para eventos como estos y hasta la señaló de comprar en páginas de fast fashion.

“La Yaha se compra por toneladas su ropa en AliExpress o en Shein, pero se los compra todos igualitos, todos cortados por la misma tijera”, mencionó al inicio.

Magaly Medina opina de los looks de Yahaira Plasencia en los Premios Heat. (Trome/Difusión)

Sobre uno de últimos vestuarios, señaló que la cantante siempre intenta imitar a grandes artistas, pero no logra el resultado que se espera. “Yo no sé qué tenía que hacer los lentes, ella se alucinaba estar vestida como Dua Lipa, como Taylor Swift, se puso ese tipo de ropa”, acotó.

Incluso, mencionó que ese vestido era una copia de un look de Christina Aguilera, pero no se ve realmente como el original y está muy alejado de la realidad.

“Es una copia de ese vestido, del look, solo que Christina Aguilera no tenía los lentes. La copia del vestido que le han hecho parece que tuviera una faja puesta como short. En el otro no se ve de esa manera. Ella siempre manda a hacerse copias de vestidos que usaron grandes figuras de la música”, mencionó.

Tras ello, mostró otro vestido playero que no consideraba que era para un evento como este. Incluso, mostró unas imágenes en las que se ve que Pamela López usó un modelo parecido para salir de fiesta en Lima. Resaltó que estas prendas se adquieren por internet.

“Ese es igualito, creo que se lo compro junto con Pamela López, es idéntico con el que Pamela López salió a Barranco Bar el fin de semana, es idéntico pero en otro color. Eso también los venden en AliExpress en Shein, de verdad que son baratísimos. Como no entra nada de tela, no te cuesta absolutamente manda”, agregó.

“Es un modelo tan común, tan recontra usado que por lo menos si no vas a ir a la playa no te vistas así porque además es un vestido muchísimo más juvenil”, mencionó en su descargo.

Finalmente, mencionó que la salsera siempre ha salido a estos eventos con prendas pequeñas que dejan su cuerpo expuesto, estilo que la ‘Urraca’ no considera elegante. “Toda la vida tiene que ir a andar luciendo un montón de carne, de lo contrario ella no se considera que pueda ir de una manera más elegante, una alfombra”, finalizó.

Yahaira Plasencia advertida de las críticas

La salsera hizo su presentación en los Premios Heat y durante su paso por la alfombra conversó con Trome y se refirió a su look. La artista mencionó que está lista para las críticas, pues advertía que la criticarían, sea cual fuera el look que elija. Sin embargo, resaltó que cadenas internacionales le piropearon los trajes.

“Todo el mundo me han dicho que está espectacular, los de Telemundo me han dicho que está espectacular, pero en Perú seguro me van a criticar, no importa”, sentenció.