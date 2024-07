Greg Michel es denunciado por violencia física y psicológica por parte de su pareja: Miss Teen comparte fuertes audios y chats

Greg Michel es denunciado por violencia física y psicológica por parte de su pareja. (Captura: Magaly TV La Firme)

El miércoles 10 de julio, en la última edición de Magaly TV La Firme, la modelo Maryjane Ramírez compartió su desgarradora experiencia de violencia física y psicológica a manos de Greg Michel, conocido exintegrante de “Combate”. La denuncia pública de la modelo revela un patrón de abusos que se extendió a lo largo de su relación.

Ramírez, acompañada por su abogada, detalló que había presentado una denuncia en una dependencia policial por agresión el año pasado, pero luego la retiró. Ahora, decidida a buscar justicia, se ha comprometido a reiniciar el proceso judicial. “Tuve que aguantar golpes, insultos y humillaciones”, manifestó. Vale indicar que, el modelo belga también fue acusado de violencia contra la mamá de su hijo, y su anterior expareja.

Durante su intervención en el programa de Magaly Medina, Ramírez narró cómo Michel no solo la maltrató físicamente, sino que también la engañó repetidamente y la amenazó con arruinar su carrera profesional como modelo, ya que ella está competencia como Miss Tarapoto. “Yo tenía mucho miedo, incluso no quería salir a hablar porque amenazó a mis padres, me amenazó a mí y temo lo que me pueda llegar a hacer. Él sabe que mi sueño es el ‘Miss Perú’ y esto del concurso de Marina era algo que yo vine visualizándome y él me dice que, por todo esto, arruinará mi carrera en el mundo del modelaje”, mencionó.

Maryjane, quien ostenta el título de Miss Teen Internacional Perú 2023, reveló que Michel le prometió acabar con sus sueños de convertirse en Miss Perú y participar en futuros certámenes de belleza organizados por Marina Mora. “Luego que participé en el Miss Petite Universe, fue ahí que conocí a Greg, y él se ofreció a cubrir todos mis gastos, además de darme las facilidades de instalarme en Lima mientras concursaba. Por eso estábamos juntos”.

Por otro lado, el programa también compartió las palabras de la madre de Maryjane, Mónica Fasanando, quien mostró pruebas del maltrato sufrido por su hija y hacer un llamado desesperado a Greg Michel. “De ahí empezaron todos sus problemas. Con 17 años él se la lleva a Lima. Nunca lo he conocido, no he conversado con él hasta hace una semana y media. Mi hija siempre me llama por teléfono diciendo: ‘Greg me pega, me bota, me cachetea, le tira puñetes”, contó la madre de la joven.

“Te pido y suplico que dejes de maltratar psicológicamente a mi hija. La conoces desde que tiene 17 años, nos has tenido en un calvario por dos años, toda la familia sufrimos porque mi hija nos llama diciendo que le pegas y la maltratas. Ella es una niña que le falta mucho por vivir”, exhortó Fasanando entre lágrimas.

Directora del Miss Teen Model San Martín responde tras denuncia de Maryjane Ramírez contra Greg Michel

La directora del Miss Teen Model San Martín ha generado controversia tras su reciente publicación en redes sociales, aparentemente en respuesta a la denuncia de Maryjane Ramírez contra Greg Michel por agresiones. La declaración fue un ataque hacia Ramírez, quien recientemente acudió al programa de Magaly Medina para exponer el maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de Michel.

En su comunicado, la directora escribió: “Quieren un hombre que resuelva, pero ustedes no estudian, no trabajan, son dependientes emocionales, y no son capaces de ser autosuficientes por ustedes mismas. Está bien que el hombre llegue y sea proveedor, en todos los aspectos, pero el hombre que resuelve, necesita una mujer centrada y tenga los pies en la tierra. No una sin aspiraciones, porque ni a él, ni a ti, ni a nadie le gusta invertir para perder. No son autónomas y quieren exigirle autonomía a otro.”

Marina Mora ofrece apoyo a Maryjane Ramírez tras denuncia de agresión contra Greg Michel

Maryjane Ramírez, quien recientemente denunció a Greg Michel por agresión, ha recibido el apoyo de Marina Mora, una de las encargadas del concurso Miss Teen Model San Martín. En un comunicado, expresó su total apoyo a Maryjane y su deseo de que la justicia prevalezca:

“A mí me parece bien que la mujer que es víctima de agresión denuncie, eso en todos los casos. Ojalá que denuncie formalmente y se haga justicia. Yo apoyo y aplaudo su valentía. Qué pena enterarme por ustedes de esto. Entiendo que la señorita de la que me hablas es candidata a Miss Teen Model San Martín; hablaré mañana con su directora para informarme más y sobre todo para darle apoyo a la joven. Gracias”.

