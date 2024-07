Milagros Leiva tilda de “huachafería” forma de hablar de Mayra Couto en plena entrevista: “Destrozan el lenguaje”

Milagros Leiva llama 'huachafería' forma de habla de Mayra Couto en plena entrevista

En una reciente entrevista realizada por Milagros Leiva para su programa de YouTube “Vida y Milagros”, la comunicadora cuestionó la forma de hablar de Mayra Couto, conocida por su papel en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Pese a que resaltó que respeta la opinión de los demás, no pudo dejar de calificar como una “huachafería” el hecho que se feminicen las palabras y que se utilicen expresiones como “otres”.

Mayra Couto causó controversia hace un tiempo después que pidiera en redes sociales que se llamara ‘munda’ al mundo. Asimismo, usó palabras como ‘cuerpa’ para resaltar su feminismo.

Durante la entrevista, Milagros Leiva le recordó estas palabras y le preguntó qué estaba pensando en ese momento para referirse así. Mientras la actriz explicaba su postura, la periodista criticó abiertamente el uso del lenguaje inclusivo por parte de la actriz y una comunidad, generando un momento de tensión.

Milagros Leiva le dijo a Mayra Couto que darle género femenino a las palabras es una 'huachafería'. Vida y Milagros.

“A mí me parece una huachafería, perdóname que te lo diga. Es mi punto de vista, pero sí quiero entender de dónde surgió esta manera de hablar”, indicó la comunicadora, haciendo varias consultas sobre las explicaciones de Mayra Couto.

Mayra Couto, que se ha destacado por su apoyo a diversas causas sociales, ha adoptado el lenguaje inclusivo en Cuba, lugar donde estuvo estudiando. Sin embargo, resaltó que se ha regulado, pues comprende que no todos en Perú lo toman de la misma manera. En el caso de Milagros Leiva, la actriz indicó que la entendía.

Este modo de hablar, indicó Mayra, busca visibilizar a todas las personas, independientemente de su identidad de género, utilizando términos como ‘todes’ en lugar de ‘todos’ o ‘tod@s’. Leiva, por otro lado, consideró que esta forma de hablar es una manera de destrozar el lenguaje. “No lo entiendo, por qué”, preguntó la entrevistadora

“Yo no creo que el lenguaje sea capaz de destrozarse porque no es un papel ni una persona. El lenguaje es algo vivo. El lenguaje es una convención, es igual que el teatro. Va modificándose. La gente no habla igual en Ecuador, en Colombia...”, explicó Couto.

La conversación entre ambas reveló posturas claramente opuestas respecto a la evolución del idioma. Sin embargo, ambas se mantuvieron serenas mientras intercambiaban ideas.

Leiva concluyó la entrevista enfatizando que, si bien no comparte la postura de Couto, respeta su derecho a expresarse como decida: “No tienes que pedir perdón”, dijo Milagros Leiva, resaltando que si es lo que cree, no debe preocuparse en lo que digan los demás.

Mayra Couto causó controversia cuando llamó 'munda' al mundo. IG

Mayra Couto no cree que la llamen de AFHS tras acusación contra Andrés Wiese

En otro momento, Mayra Couto indicó que le gustaría regresar a Al Fondo Hay Sitio, pero deben existir razones para que no la hayan llamado aún. Bajo esa línea, la actriz indicó que puede suponer las razones, como las controversias que ha protagonizado por su forma de expresarse o el hecho de que aún no haya una historia para su personaje.

Incluso, se animó a decir que podría ser por la denuncia que hizo contra Andrés Wiese en el 2020.

“Es una posibilidad. Sí, yo creo que sí, pero lo sabía desde que tomé la decisión de hablar. Yo estaba en Cuba cuando hablé, 2020, era un año muy difícil para todas las personas. No le estábamos pasando bien, no solo encerrados, sino perdiendo a gente. (En ese momento) Decidí que yo no me iba a quedar callada, porque a veces la muerte te confronta. (Me pregunté) Bueno, ¿tengo algo que perder? No. Y no me voy a quedar callada”, indicó la actriz, resaltando que no imaginó que volvería Al Fondo Hay Sitio a la pantalla, pese a que lo haya deseado mucho.

“Luego volvió Al Fondo Hay Sitio, eso sí fue una sorpresa, que la deseé. Yo siento que todos mis deseos se cumplen. Deseé que volviera la serie, quería producir el show, yo volando (imaginando). Cuando regresaron, no ocurrió (no la convocaron). Ya no sé si ocurra, porque también depende del público”, sentenció.

Mayra Couto recuerda la denuncia de acoso que hizo contra Andrés Wiese.