Mark Vito le dedica romántico mensaje a Sofía Chirinos, luego de besarla en público: “Me estoy enamorando”

Mark Vito ha capturado la atención del público y no por su trabajo empresarial, sino por su reciente aparición pública con Sofía Chirinos, su joven novia de tan solo 21 años, a quien, prácticamente, presentó en sociedad con un apasionado beso a las afueras de la Corte Superior de Justicia, previo al juicio a Keiko Fujimori.

Este hecho no pasó desapercibido y no hizo más que generar un revuelo en las redes sociales. Al respecto, más de uno quiso conocer la intimidad de la pareja y con ello se llegó a su nombre, pues la joven sí compartió en redes sociales un romántico post para su pareja.

En una fotografía en la que se ven juntos en el desierto de la Huacachina, Chirinos escribió un corto mensaje: “Es la definición de paz”.

Sofía Chirinos, la joven novia de Mark Vito a quien besó antes del juicio con Keiko Fujimori.

Sin embargo, este martes 2 de julio, Mark Vito sorprendió al hacer lo propio. En su perfil de Instagram, el exesposo de Keiko Fujimori compartió una serie de instantáneas con su amada novia, en donde dejó ver parte de su intimidad y complicidad como pareja y sobre ello escribió: “Ptmr no me digas que me estoy enamorado”.

Esta publicación generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Los usuarios aseguraban que el empresario tiene mucha edad para su actual pareja, pero quienes también mencionaron que si es feliz nadie tiene por qué criticarlos.

“Bueno Mark que te puedo decir. La chica es jovencita y deberías dejarla encontrar a alguien que le convenga más que tú”, ″Eres buen tío llevando a tu sobrina al dentista”, “Si Mark es feliz, tú también debes serlo, que viva el amor”, “Que pena que no te comportes de acuerdo a tu edad, maestrías todo eso para que??”, “Mientras ustedes estén juntos, yo seguiré creyendo en el amor verdadero”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Quién es Sofía Chirinos y cuántos años de diferencia tiene con Mark Vito?

Sofía Chirinos saltó a la palestra cuando fue captada con Mark Vito llegando hasta su casa en un taxi; sin embargo, la pareja tuvo un altercado porque la jovencita llegó a su domicilio más tarde de lo previsto. Más adelante, se dio a conocer que ambos tenían un romance.

Ahora, se ha dado a conocer que Sofía Chirinos es una joven de 21 años, quien además estudia Derecho en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Aparte de prepararse para ser abogada, la novia de Mark Vito ha evidenciado su gusto por la Marinera. Por ello, practica el baile tradicional del Perú y hasta ha participado del Concurso de Marinera Norteña ‘Pasión Por lo Nuestro’ en categoría juvenil.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es, definitivamente, la diferencia de edad entre la pareja. Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori tiene 47 años, mientras que su actual novia tiene 21, por lo que entre ambos existe una diferencia de 26 años.

Pese a ello, no han tenido problemas y se lucen juntos sin importarles el que dirán. La pareja parece estar sólida y aunque no han explicado más a fondo como se inició este romance, la aparición de la joven previo al juicio a Keiko Fujimori de la mano de su novia, los consolidó.