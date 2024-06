Leyla Chihuán aclara su polémica frase ‘Estoy Chihuan’: “Me hago responsable”

La exvoleibolista se pronunció tras 6 años de la viralización de su mensaje, que incluso se convirtió en protagonista de promociones | Latina

Leyla Chihuán nuevamente ha captado la atención mediática por su paso en ‘El Gran Chef Famosos’. La excongresista y exvoleibolista se ganó el cariño del público con particular forma de ser y su talento para la cocina, sin embargo, nadie olvida una polémica frase que, prácticamente, se ha convertido en un peruanismo.

Todo sucedió en el año 2018, cuando la exdeportista tenía una curul en el Congreso y, en aquel entonces, dio unas declaraciones que llamaron la atención. Como se conoce, los padres de la patria cobran un exuberante sueldo por su trabajo para el Estado, pero la entonces parlamentaria hizo un comentario que no pasó desapercibido.

En conversación con Exitosa, Leyla Chihuán mencionó que el sueldo que gana como congresista no era suficiente para el estilo de vida que ella tenía, unas palabras que generaron controversia, pues la mayoría de peruanos sobrevive con un sueldo mínimo, que es completamente distante del de un funcionario del estado.

“Tenía una vida bastante cómoda, bastante solvente, económicamente muchísimo mejor de lo que se gana en el Congreso y a veces tú dices, pues es momento de hacer otras cosas, de representar a tu país de otra manera”, mencionó al inicio en su descargo.

Mencionó que incluso no habría tenido problemas en trabajar gratis, porque el Congreso no era su único ingreso. Sin embargo, recalcó que el salario de parlamentaria ‘no le alcanzaba’. “No me arrepiento y cuando dicen si gratis lo van a hacer, gratis lo haría, señores. Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso, mis hijos están asegurados en colegio y universidad antes de entrar al congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso, porque, simplemente, no me alcanza”, mencionó en aquel entonces.

Estas palabras generaron un sinfín de reacciones en redes sociales. Los usuarios crearon diversos memes y transformaron estas declaraciones en la frase ‘Estoy Chihuán’, explicando que no tenían dinero o estaban ‘misios’ de acuerdo a lo que quiso explicar la exvoleibolista. Incluso, muchos negociantes aprovecharon la moda con el fin de crear promociones y generar más ingresos en sus emprendimientos.

Leyla Chihuán se pronuncia al respecto

En conversación con Reporte Semanal, Leyla Chihuán se pronunció sobre este tema y su paso por el Congreso. La exrepresentante peruana, mencionó que muchas personas aún creen que está en el Congreso, por lo que dejó en claro que ya no es parte del hemiciclo y que ahora está en TV cocinando en ‘El Gran Chef Famosos’.

“Estuve 8 años (en el Congreso), pero la gente cree que sigue ahí. Nos retiraron en aquel cierre del congreso que yo agradecí y era un deseo de Navidad. Yo no estoy en el Congreso, estoy en ‘El Gran Chef’ cocinando”, mencionó al inicii.

Además, aclaró que sí trabajó en pro de la población peruana; sin embargo, muchos solo recuerdan la frase que se hizo viral ‘Estoy Chihuán’. “Siempre cuando alguien dice que nos e hizo nada, yo le mando mi lista de las principales leyes, entonces todos se van a famosa frase, que yo misma lo voy a decir, ‘Estoy Chihuán’”, agregó en su descargo.

Finalmente, resaltó que nunca quiso mencionar que lo que ganaba como congresista no le iba a alcanzar, sino que aclaraba que el estilo de vida que tenía no podía continuar sosteniéndose solo como integrante del congreso. Por ello, hizo hincapié en que nunca buscó ganar más.

“A mí la verdad hasta el día de hoy, vuelvo a escuchar la entrevista y simplemente digo yo no vivo de esto, en muy diferente a decir esto no me alcanza. Por último, yo lo dije y me hago responsable, pero no hice nada ni moví nada para que me aumentaran el sueldo”, sentenció al respecto.