Fuerte sismo de magnitud 7 en Arequipa EN VIVO: Gobierno desestima alerta de tsunami

En la zona de Chala , en la provincia arequipeña de Caravelí , el mar se retiró 15 metros, según medios locales. Mientras que la exministra Ana Jara aseguró que en parte del cercado de Ica la luz se ha ido y aún no regresa.

“No hay señal de radios ni cable. Sólo redes en celulares. Como anécdota les comparto que me estaba cambiando, el sismo me agarró en cueros y en altos. Me sostuvé de una columna”, detalló.