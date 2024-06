Rebeca Escribens responde a las declaraciones de su nuera: “Me chancó con todo”

Rebeca Escribens le responde a su nuera, Mafer Cornejo, esposa de su hijo mayor. (Video: América Hoy / América TV).

Rebeca Escribens no dudó en responder ante las recientes declaraciones que dio María Fernanda Cornejo, la esposa de su hijo mayor, quien mencionó que la conductora le prohíbe llevar el pelo suelto cuando la visita debido a la caída excesiva de cabello, y que, además, no puede visitarla los días lunes porque no la recibirá.

En una divertida entrevista, Mafer comentó sobre estas restricciones impuestas por su suegra, quien por su parte, fiel a su estilo, tomó con humor dichas respuestas. En conversación con las conductoras de ‘América Hoy’, Escribens bromeó sobre el tema, aunque señaló que le hubiera gustado que se mencionaran también aspectos positivos de su relación.

Todo se dio cuando se hacía el pase del bloque de espectáculos del noticiero de América TV, que conduce Rebeca Escribens, con el programa que conduce Ethel Poco, Janet Barboza y Brunella Horna. Es ahí cuando la popular ‘Rulitos’ comenta las declaraciones que dio la nuera de Escribens, quien no dudó en responderle.

“Mi nuera me odia… Yo estaba en plena grabación y esperaba el mejor discurso de la Mafer, pero esta me chancó con todo, condenada. A ver, quién te va a llevar de viaje”, dijo la conductora entre risas y a modo de broma.

Rebeca Escribens se considera la mejor suegra y explica algunos detalles de su forma de ser. (Video: América Hoy / América TV).

¿Por qué Rebeca Escribens no tolera ciertas cosas de su nuera?

La conductora del programa de espectáculos explicó que todas las personas tienen manías y que, en su caso, una de ellas es la caída de cabello. Afirmó que, cuando se da una situación como esa, de que su nuera se toca el cabello, a ella le causa ansiedad verla.

“Me empiezo a torcer, se me voltea la cabeza y le digo: ‘deja de agarrarte el pelo’. Se me voltea la cabeza, los ojos. Tengo esa manía por eso, ella sabe que entra a la casa y se tiene que hacer su moñito”, dijo.

Estas declaraciones causaron gran asombro en Ethel Poco y Brunella Horna, viendo como una actitud algo exagerada; mientras que tuvo el apoyo de Janet Barboza.

“Yo lo aplaudo. Entendamos una cosa y en casa estarán de acuerdo conmigo. Tú te encargas de tener tu casa como te gusta, hecho un anís, un espejo y de pronto viene la nuera, la amiga a dejarte el cabello por todo lado, no”, afirmó la popular ‘Rulitos’.

Rebeca Escribens le juega pesada broma a su papá y él se molesta. (Foto: Instagran)

Rebeca Escribens tiene nueve años de conocer a su nuera

Por eso, después de escuchar la respuesta de Escribens a lo dicho por su nuera, Brunella Horna, le consultó a Rebeca Escribens si existe confianza entre ella y su nuera como para que se digan estas cosas, a lo que la conductora le dijo que ella no espera conocer tanto tiempo a la persona, si no que le deja las cosas claras desde un inicio.

“¿Confianza? Yo desde el primer día hijita, yo no ando con rodeos”, dijo en un primer momento, pero, ante la insistencia de saber cuánto tiempo lleva Mafer con su hijo mayor, Diego Hernández Escribens, la conductora reveló los años que tienen como esposos: “Nueve años ya”.

Pese al tono jocoso de sus palabras, Escribens destacó que mantiene una buena relación con Mafer y la considera parte de su familia. “Soy la mejor suegra del mundo. La molesto y la bromeo, ella es parte de mi familia, es la hija que no tengo, es mi hija y ella lo sabe. Nos permitimos ciertas bromas”, aseguró.

¿Qué dijo la nuera de Rebeca Escribens?

Todo se dio cuando estaba Rebeca Escribens en el programa en vivo de ‘Mujeres de la PM’, junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomerlsky, cuando decidió llamar a su nuera para que comentara acerca de la relación que tienen ambas.

Rebeca Escribens y el comentario que hizo su nuera de ella. (Video: América Hoy / América TV).

Sin imaginar, la nuera de Rebeca fue muy sincera y reveló lo que no puede hacer con su suegra: “Claramente, como todas ustedes saben, la tía ‘Rebe’ tiene su genio, quiere que hagas las cosas a su forma, pero siempre de una manera de respeto y complicidad. Al final, estamos juntas contra Diego”, entre risas de todas.

Al final, Cornejo se sinceró y dio detalles de las reglas que Escribens tiene para cuando le van a hacer visitas. “Los lunes no voy a su casa, los lunes no. Y tampoco puedo estar con el pelo suelto por la casa porque boto mucho pelo, me ha dicho”, fueron los detalles que brindó durante la conversación con las conductoras de ‘Mujeres de la PM’.