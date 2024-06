Identifican nueva banda criminal en Lima, ‘Los mexicanos’: amenazan en video con ‘barrer’ a ‘Los Gallegos’

Identifican nueva banda criminal en Lima, 'Los mexicanos'

El avance de la criminalidad organizada parece no parar en Lima Metropolitana, pese a los esfuerzos de las autoridades. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya identificó una nueva banda delictiva llamada ‘Los Mexicanos’, que estaría presuntamente integrada por peligrosos delincuentes de nacionalidad peruana y mexicana.

Este grupo criminal, de acuerdo a información de las autoridades policiales, buscaría tomar el control del cobro de cupos, sicariato y otros delitos en la zona este de Lima, específicamente del distrito de Santa Anita.

‘Los Mexicanos’ se hicieron notar recientemente con un escalofriante video, en el que se muestran con armas de largo alcance y pasamontañas. De fondo tienen una pared blanca y colgadas dos banderas (de Perú y de México). En ese mismo clip, lanzan una amenaza directa contra alias ‘Gordo Gallego’, un peruano que tenía a su cargo a venezolanos con un amplio prontuario criminal.

Por medio de un video, la banda denominada como 'Los Mexicanos' lanzó una serie de amenazas contra 'Los Gallegos' y sus cómplices.

“Este es un comunicado para todos esos pobladores del piso de Santa Anita. Los tenemos ubicados e identificados a cada uno de ustedes. Si no se alinean, barreremos a todos los que trabajan para ‘El Gallego’. Atentamente ‘Los Mexicanos’”, dice uno de los líderes del nuevo grupo.

En el video, que ya se viralizó en redes sociales y viene sembrando miedo en la población de Lima este, no se le escucha al delincuente que toma la palabra algún acento mexicano. Fuentes cercanas a la Policía Nacional no descartan que ‘Los Mexicanos’ sea liderada por un peruano y tenga bajo sus órdenes a delincuentes extranjeros, una figura que se ya detectó con la One Family en el distrito de Lince.

Los Gallegos, según reportes policiales, son una facción del ahora disminuido Tren de Aragua, la megabanda venezolana que llegó al Perú a mediados del 2019. La captura de sus principales líderes, a manos de la autoridad policial, terminó por hacer que pierdan terreno en algunos puntos de las zona periféricas de Lima y se reagrupen con ayuda de delincuentes nacionales.

'Los Gallegos', la mafia integrada por venezolanos, sería una facción del Tren de Aragua, que opera con la extorsión, sicariato, trata de personas, venta de drogas en distintas partes del Perú. | Foto composición: Infobae Perú.

Alcalde se pronuncia

El alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría, señaló en Buenos Días Perú que este video ha estado circulando desde el pasado sábado 22 de junio. No obstante, indicó que ya se reunió con la Policía Nacional para prevenir cualquier actividad delictiva que perjudique a los vecinos de sus jurisdicción.

En ese sentido, el burgomaestre instó a los vecinos a mantener la calma, ya que “cuentan con el respaldo de las fuerzas de seguridad”. Además, inform que, tras la captura de ‘El Gordo Gallego”, líder de la organización criminal, los mototaxistas han estado trabajando sin problemas en Santa Anita.

“Por el momento no se han acercado a ninguna organización a tratar de extorsionarlos. Vamos a darle una buena seguridad ciudadana. Pueden llamar al 207 8280 que es para atender toda emergencia”, dijo Alegría.

El 'Gordo Ramón' se encuentra en la mira de la PNP desde hace meses. (Foto: Captura ATV)

Según las investigaciones policiales, ‘El Gordo Gallego’, cuyo nombre es Dany Hamilton Gallegos Guzmán (36), era el terror de los mototaxistas en la zona este de Lima. Tiene seria acusaciones de haber mandado a asesinar a varios de estos por negarse a ceder a su extorsión.

Para las autoridades, Hamilton Gallegos lideraba la organización criminal Los Gallegos de Santa, dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en Lima este y la Carretera Central.

La captura del ‘Gordo Gallego’ ocurrió la madrugada del paso 24 de abril en un departamento del distrito de Ate. Durante ese megaoperativo, que contó con el apoyo de la PNP y el Ministerio Público, también se detuvo a Mónica Claudia Condori Perales (34), señalada como la pareja de este, y a Jacqueline Beatriz Barzola Camargo (54), regidora de la Municipalidad de Santa Anita y afiliada al partido Alianza para el Progreso (APP).