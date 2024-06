Accidente en Av. Abancay: Denuncian que chofer y dueño de auto con el que se atropelló a peatones aún no se acercan al hospital

Familiares de una de las víctimas piden que trasladen al joven de 33 años al hospital Mogrovejo, para que reciba atención especializada. Sufrió un traumatismo intracraneal. (24 Horas)

Los familiares de una de las víctimas del atropello a peatones en la avenida Abancay, del viernes 21 de junio, exigieron al chofer responsable del accidente y al dueño del vehículo que se acerquen a la Clínica Internacional, donde los heridos vienen atendiéndose. La familia Conejo Meléndez conversó con 24 Horas, en Panamericana Televisión, para pedir apoyo al Estado y contar la situación que enfrenta su familiar, un joven de 32 años, quien tiene un hijo de 8 meses de nacido.

Él se encuentra internado en una clínica del centro de Lima, donde le quieren cobrar S/30 mil soles por día a cambio de seguir tratando a la víctima, quien fue diagnosticada de traumatismo intracraneal.

A pesar de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre parte de este dinero, el primo del herido indicó que él y sus familiares tendrían que pagar lo restante cada día. Esto es imposible para ellos, por lo que pidieron que lo trasladen al hospital Mogrovejo.

“Mi primo Diego fue embestido por este vehículo. Lamentablemente está pasando a ser una cifra más de la estadística de la imprudencia, tanto de conductores como peatones de manejar de forma defensiva, porque en imágenes se ve que este vehículo se desvía, no sigue la línea recta y embiste a estas personas, incluido a mi primo”, contó.

Hasta la noche del viernes 21 de junio, los médicos de la clínica venían atendiendo al adulto de 33 años, quien empezó a mostrar signos de una infección. Antes de que sufra fiebre, él se encontraba consciente.

“Actualmente él tiene un traumatismo intracraneal. Está siendo intervenido en estos momentos. No sabemos cuál es su estado de salud (...) Entonces, lo que pedimos es que el Minsa y las autoridades puedan hacer el traslado de mi primo al hospital Mogrovejo, hospital especializado que pueda ver este tema craneal, y además hacemos extensivo a los familiares del chofer y del dueño del vehículo para que puedan asumir la responsabilidad. No tenemos noticias, no sabemos cómo va a quedar mi primo”, indicó.

Accidente en avenida Abancay deja heridos. (Captura: 24 Horas)

Como se sabe, esta persona se encontraba en el cruce de la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Piérola, cuando un conductor imprudente lo atropelló junto con otras personas. Él había salido de hacer un trámite universitario.

“Nosotros somos una familia humilde, no me quisieron decir porque soy hipertensa, pero tenía que venir porque tenía que ver a mi hijo. La asistente de la clínica me dijo que por día son 30 mil soles, ¿de dónde sacamos esa cantidad?”, denunció la mamá del joven.

El familiar del joven también señaló que los policías de la comisaría de Cotabambas, en el centro de Lima, no realizaron el examen de alcoholemia al chofer investigado hasta después de siete horas de la tragedia.

“Otra irregularidad que me cuentan mis familiares es que el chofer pasó recién el examen de alcoholemia 7 horas después del accidente. Eso es muy sospechoso, [esperemos] que no ocurra algo, que quieran borrar o que el propietario del vehículo desaparezca. La persona tuvo que pasar por dosage etílico en ese instante, no siete horas después”, denunció en Infobae Perú.