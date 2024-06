¿Quién es Juan Carrasco Millones? El candidato presidencial del partido ‘Justicia Perú’ que es investigado por la Fiscalía por corrupción

El exfiscal y exministro de Defensa, bajo sospecha de lavado de activos, busca la presidencia con su partido 'Justicia Perú', enfrentando serios cuestionamientos sobre su integridad. (Contracorriente)

En el centro de una tormenta política y legal, el exministro de Defensa del Perú en el gobierno de Pedro Castillo, Juan Carrasco Millones, enfrenta graves acusaciones. Señalado por lavado de activos e investigado por presunta participación en organizaciones criminales, Carrasco se encuentra ahora en la mira de la opinión pública. Sin embargo, su ambición política no se detiene. Con su partido ‘Justicia Perú’, aspira a la presidencia del país, buscando redimir su imagen y llevar sus propuestas al más alto cargo de la nación.

El programa Contracorriente de Willax puso en el foco los cuestionamientos contra el exfiscal. El dominical presentó testimonios de personajes clave, delineando un panorama oscuro para el exministro. Desde Chiclayo, la investigación sigue los pasos del exfuncionario, describiendo su trayectoria desde un fiscal popular hasta un ministro en el gabinete de Castillo y ahora un político con aspiraciones presidenciales.

Durante la entrevista, Carrasco defendió su trayectoria. “Cuando luchas por la justicia, cuando luchas contra la delincuencia y la corrupción, no esperas que te tiren flores”, afirmó el exfiscal, tratando de desviar la atención de los cuestionamientos sobre su integridad. Su campaña se extendió a diversas regiones, especialmente desde Chiclayo.

Además, asegiró que su campaña a nivel regional costaría alrededor de un millón de soles, lo que implica que para una campaña nacional requeriría unos 25 millones. Esta suma levantó preguntas sobre el origen de los fondos y quiénes estarían financiando su candidatura.

Nuevas acusaciones por enriquecimiento ilícito

Juan Carrasco Millones, exministro de Defensa y fiscal popular, ahora aspira a la presidencia con su partido 'Justicia Perú'. (Composición: Infobae / Andina)

A pesar de sus afirmaciones de transparencia, las denuncias en su contra siguen aumentando. Una nueva acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos fue presentada el 4 de junio. En respuesta, Carrasco Millones desestimó la denuncia, asegurando que sería archivada. No obstante, Rubén Fernández, presidente de Pro Actione, declaró que hay maniobras legales en la compra y venta de propiedades de Carrasco que no coinciden con sus ingresos. Un terreno adquirido por 36 mil soles y puesto en venta por 100 mil soles en solo 21 días no figura en sus declaraciones patrimoniales, lo cual representa una falta grave.

“Con ello, se ha podido determinar que hay ciertas maniobras legales en la compra y venta de propiedades que no coinciden con sus ingresos y egresos como fiscal”, declaró el presidente de Pro Actione, Rubén Fernández.

Además, un análisis detallado de sus ingresos revela un incremento considerable en el valor de sus propiedades en solo dos años, sin explicación clara sobre este aumento. ¿Cómo logró Carrasco este aumento en tan corto tiempo y por qué no lo declaró? Estos son los interrogantes que ahora enfrenta el exfiscal.

Implicaciones en crimen organizado

Peru's Interior Minister Juan Manuel Carrasco Millones

Los cuestionamientos no se limitan a las finanzas. Carlos Cabrejo, director del Diario La Verdad de Chiclayo, recopiló testimonios que implican a Carrasco en casos de crimen organizado. En su libro “El falso sheriff”, el periodista describe cómo Carrasco, conocido como el “justiciero”, podría haber jugado un rol crucial en actividades delictivas. Según el colaborador eficaz José Saúl Gonzales Cóndor, alias “La Vieja”, el exfuncionario facilitó negociaciones ilegales. “Yo di dinero para que dos personas obtuvieran su libertad. El señor Carrasco Millones lo había hecho anteriormente, y creo que sí”, declaró Gonzales.

Alias “Ñoño”, otro colaborador eficaz, también incriminó a Carrasco en el caso de “La Hermandad” en Chiclayo. El colaborador eficaz narró cómo fue presionado para convertirse en “colaborador”, recibiendo visitas de policías en su hogar y mostrando las motos que se utilizarían en ejecuciones, por lo que recibía pagos. Estas declaraciones ponen al exfiscal en una posición comprometida, sugiriendo un patrón de manipulación y corrupción.

Incluso dentro del círculo cercano del expresidente Castillo, las acusaciones persisten. Fray Vásquez, sobrino de Castillo, declaró que Carrasco lo contactó con “Conejo” para ayudarlo en investigaciones fiscales, una conexión que subraya las redes de influencia que Carrasco pudo haber tejido durante su carrera.