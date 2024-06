Amy Gutierrez confiesa que fue víctima de violencia: “Me acostumbré a ese círculo vicioso”

La salsera sorprendió con estas revelaciones y señaló que sabía que no tenía la mejor actitud ante una situación como esta. | TikTok

Amy Gutiérrez se sinceró en el programa OUKE de Carlos Orozco, espacio en el que se refirió a uno de los problemas más personales que tuvo. La salsera se encontraba hablando de diversos temas cuando le consultaron si es que había algo de lo que se arrepentía y sorprendió al contar uno de los episodios más complicados de su vida personal.

La salsera se refirió a una de sus relaciones amorosas y confesó, a corazón abierto, que esta pareja la denigraba en varias oportunidades y ella no dudaba en perdonarlo.

“(Me arrepiento de) Estar con alguien que todo el tiempo me denigraba como persona y como artista y a pesar de eso yo lo perdonaba así me insultara, así me decía que no quería estar”, mencionó al inicio.

Amy Gutiérrez revela que sufrió de violencia.

Además, relató que su entonces pareja tenía palabras soeces con ella y que incluso en época de pandemia, le deseaba que adquiera la enfermedad. “Prácticamente, me decía que yo era del pueblo, ¿me entiendes? y que ojalá, en la pandemia, me contagiara. Ojalá que te dé Covid. Una vez me acuerdo de que me dijo que si él regresaba conmigo era para verme la cara de estúpida”, continuó relatando ante la sorpresa de los presentadores.

Finalmente, la artista mencionó que es consciente de todo lo que soportó y que actualmente no lo permitiría. Confesó que fue un círculo vicioso, difícil de salir, aunque sabía en el fondo de su corazón que no era una persona feliz.

“Yo perdonaba todo eso porque yo no sabía que era estar sola, no tenía amor propio, estaba muy muy abajo y me acostumbré y ese círculo vicioso hacía que yo no pudiera salir a pesar de que yo sabía que eso estaba mal y de que yo estaba sufriendo y era la persona más infeliz del mundo”, finalizó.

Amy Gutiérrez revela que sufrió de violencia.

Amy Gutiérrez habló de su estado de salud mental

Amy Gutiérrez compartió detalles sobre su estado de salud mental tras haber preocupado a sus seguidores al publicar historias en Instagram donde aparecía llorando. En una entrevista reciente, la cantante de salsa reveló su mala suerte en el amor, su miedo a la soledad y su actual tratamiento psicológico debido a episodios depresivos.

En el programa ‘Hablemos de belleza’, Gutiérrez expresó: “Nosotros, los artistas, somos especiales porque tenemos un corazón bien sensible. La música nos hace ser emocionales. Cuando yo he estado con alguien, no ha sido todo color de rosa. He conocido buenas personas y no tan buenas. Sí, me ha ido mal antes, pero ya estoy curtida de los malos amores. Me han sido infiel”.

Amy Gutiérrez habla de su depresión y aclara que lleva terapia psicológica | Hablemos de belleza / Youtube

Amy Gutiérrez también admitió su temor a la soledad, afirmando que “está aprendiendo a vivir con ella”. La cantante señaló que lidiar con sus emociones ha sido un desafío, especialmente por la naturaleza de su profesión.

Durante la entrevista, reflexionó sobre la importancia de buscar ayuda profesional para la salud mental. “Hay un dicho bien fuerte que dice que nacimos solos y nos iremos solos de este mundo. Sí, me ha dado miedito antes por el tema de la depresión que ha pasado por mi vida. Creo que es importante buscar ayuda, que no tengas vergüenza”, comentó.

Finalmente, la salsera abordó el estigma asociado a la terapia psicológica: “A veces la gente piensa que ir a terapia es porque estás loco, pero no es así”, concluyó, resaltando la necesidad de normalizar el cuidado mental y la búsqueda de apoyo profesional.