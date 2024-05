Magdalena: Municipalidad destruyó motocicletas incautadas por falta de documentación y que no fueron reclamadas

(24 Horas)

La Municipalidad de Magdalena, distrito ubicado en el lado oeste de Lima Metropolitana, ordenó la destrucción de 20 motocicletas que fueron intervenidas a lo largo del 2024 y que nadie ha reclamado.

La actividad, liderada por el alcalde de la jurisdicción, Francis Allison, se desarrolló en una playa de la Costa Verde. Para destrozar estos vehículos, se necesitó la intervención de maquinaria pesada, la cual fue conducida por encima de las unidades.

Entre los motivos de su incautación, destaca que sus choferes no contaban con la documentación correspondiente. Otra de las causas es que fueron levantadas por la grúa y llevadas al depósito al estar mal estacionada.

De acuerdo a la autoridad edil, se brindó bastante tiempo para que los propietarios de los vehículos puedan recuperar su vehículo, sin embargo, nunca respondieron al llamado de la municipalidad, por lo que fueron convertidos en chatarra.

“Estamos destruyendo 20 motos en un procedimiento regulado por la Municipalidad de Magdalena a través de una ordenanza. Esto es mano firme en contra de la delincuencia. No podemos seguir permitiendo que le den doble uso a las motos para robar cuando están de manera irregular en las calles”, declaró Allison a Panamericana Televisión.

“Estas motos han estado en manos de la delincuencia, por eso nosotros no permitimos que motos sin documentación vuelvan a las calles. Toda moto incautada por esta municipalidad y que no tenga documentación que acredite la propiedad de quien la reclama, no es devuelta, solo destruída. Como chatarra, es donada”, agregó.

Alcalde de la Municipalidad de Magdalena, Francis Allison. | Andina

El burgomaestre explicó que el plazo máximo para reclamar un vehículo incautado en Magdalena es de 30 días, pero que, pese a esta medida, hay varias motos que destruyeron la mañana de este miércoles 22 de mayo que llevan un año bajo su poder.

“Hay un plazo de 30 días, pero hay motos que han estado ya un año almacenadas en la municipalidad. Si no has reclamado en tanto tiempo tu propiedad, obviamente no lo vas a hacer. Ya habiendo pasado el pasado de 30 días, no devolvemos las motos”, expresó el alcalde.

“Estas unidades convertidas en chatarra van a ser donadas a la Fundación Canevaro, que trabaja de la mano con el Puericultorio Pérez Araníbar para que puedan tener una mejor atención. Ya hemos donado muchas cosas a esa fundación porque evidentemente el puericultorio es una de las instituciones que más queremos por la atención y cuidado a nuestros niños, que además está en Magdalena del Mar”, acotó.

Municipalidad de Magdalena ordenó la destrucción de 20 motocicletas.

Trabajo con el titular del Mininter

De otro lado, Francis Allison confirmó que conoce al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, desde antes de que asuma que este ostenta. En esa línea, dijo coincidir en muchas de las ideas que tiene para salvaguardar a la ciudadanía.

“Coincidimos en cerrar los mercados de cosas robadas. Ahí tienen algo que se permite a vista y paciencia de todas las autoridades, es el motor que mantiene el delito activo. El día que cerremos los mercados de cosas robadas, ese día callejero va a caer a su mínima expresión”, sostuvo.

“Ya hablé con el ministro y me ha dado su palabra. Me ha demostrado su disposición de ir contra los mercados de cosas robadas. Lo felicito por la designación y estamos acá para trabajar de la mano de la Policía, como tiene que ser”, finalizó la autoridad.