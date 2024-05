¿Por qué la Costa Verde no puede ser considerada una Vía Expresa?: Esto dicen desde el Colegio de Ingenieros del Perú

Harán respetar prohibición de motos en la Costa Verde

Desde donde se le mire, la Costa Verde no reúne las especificaciones técnicas para ser una Vía Expresa. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la ordenanza municipal N° 2499, decidió, de todas maneras, categorizarla como tal pese a perjudicar a millones de ciudadanos.

En conversación con Infobae Perú, el ingeniero Andrés Sotil, vicepresidente del capítulo de Ingeniería civil del Colegio de Ingenieros del Perú – CD LIMA, explicó que el municipio está cometiendo un “disparate técnico” en el circuito de playas que tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros y une a nueve distritos de Lima y Callao.

“Técnicamente están haciendo cualquier cosa. Una Vía Expresa debe tener sus accesos controlados. El mejor ejemplo es el zanjón (Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes), allí no puedes irte a la derecha y entrar a un garaje”, comentó.

“Si es que me cierras todos los accesos de los estacionamientos a la playa, me prohíbes las vueltas en U, sacas el semáforo que está en una bajada a la altura de San Miguel y limitas el acceso a los clubes que están allí, recién podrías hablar de convertirla en una Vía Expresa, de lo contrario, no da”, agregó a este medio.

La construcción del popular zanjón se remonta al siglo pasado, exactamente 1966, durante la gestión de Luis Bedoya Reyes. (Composición Infobae: Andina)

La función de este tipo de vía es permitir que los automóviles circulen a gran velocidad. Sin embargo, esto no es posible en toda la extensión de la Costa Verde debido a que los límites de velocidad cambian constantemente, fluctuando entre 60 y 80 km/h, y viceversa, en pocos minutos

Al respecto, el ingeniero Sotil consideró que ya son varias las gestiones municipales que no demuestran coherencia técnica en sus intenciones de solucionar los problemas de la ciudad —lo que claramente se ve reflejado en la ordenanza municipal que convierte a la Costa Verde en una Vía Expresa, ya que desacredita sus propias intenciones—.

Extracto de la ordenanza municipal N° 2499 que detalla las características de una Vía Expresa.

“Han entrado a un tema por ignorancia al querer solucionar el problema de las motos que de por sí ya es algo complicado. La moto es una solución ante la alta demanda que existe por transportarse, la cual no es atendida por la municipalidad. Sin embargo, eso no quita que existan malos elementos entre los motociclistas”, expresó el experto.

“Las autoridades deberían enfocarse en fiscalizar el comportamiento de sus conductores, evitar que se metan entre los carriles y los carros, que adelanten por la derecha, entre otras cosas. Para ello, deben poner cámaras para controlarlas y que no solo se ocupen de medir la velocidad. La solución no es prohibirlas”, agregó.

Un conductor con su motocicleta se desplaza por el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del distrito de Magdalena. (Andina)

Para el especialista en ingeniería civil, el problema del transporte público en general no mejorará en la capital del Perú hasta que no exista algo tan básico como la “conectividad” entre distritos. A su parecer, “la municipalidad pierde el tiempo peleándose con los ciudadanos en vez de preocuparse en facilitar la construcción de la Línea 3, 4, 5, 6 y 7 del Metro de Lima”.

“Una ciudad con un millón de habitantes debe tener diez estaciones de trenes. Nosotros, a la fecha, deberíamos tener 100, pero, cuando se termine la Línea 2, llegaremos a algo de 55 nomas. Seguimos por debajo del promedio. Para el 2050, cuando seamos 15 millones de ciudadanos, Lima y Callao requieren 150 estaciones de tren. Hoy en día eso parece una utopía”, sostuvo.

“Técnicamente hablando, los motociclistas tienen la razón. Si la municipalidad sigue con la necedad de mantener a la Costa Verde como una Vía Expresa, el Tribunal Constitucional puede emitir una acción de amparo para deshacer la ordenanza municipal, pero con este TC no se sabe qué pasará ya que está politizado. La municipalidad tiene la sartén por el mango”, lamentó.

La Costa Verde fue catalogada como Vía Expresa en la ordenanza municipal N° 2499.

Vía Expresa desde la década de los 90

Es importante destacar que desde la década de los 90 se había considerado la posibilidad de declarar la Costa Verde como una Vía Expresa, como parte de un proyecto diferente, el cual contemplaba la transformación del circuito de playas en un espacio de esparcimiento para toda la ciudad.

“En varios de sus tramos se definía como una avenida ya que iban a hacer que el tercer carril sea de uso exclusivo para el transporte público. De esta manera, podían ir a baja velocidad para que el público pueda descender y disfrutar de las playas, entre otros espacios públicos”, declaró el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, para Infobae Perú.

“Incluso, iba a estar semaforizada en lo que iba a ser la avenida, justo en las zonas donde había mucha concentración de público. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto hasta que, en una de las gestiones de Luis Castañeda, lo desestimó y convirtió a la Costa Verde en la autopista que conocemos con tres carriles, con todos los conflictos que conocemos”, acotó.

Parte de la Costa Verde que atraviesa el distrito de Miraflores. (Foto: Andina)

A su parecer, quien debería modificar la ordenanza es el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) al hacer un nuevo estudio en la vía y definirla nuevamente como una avenida que permita la circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados, de dos y tres ruedas.

“Me parece sumamente injusto que prohíban el paso de motos por la Costa Verde. O sea, una persona que tiene una motocicleta no puede ir a la playa, a los restaurantes o a los clubes que hay en la zona”, señaló Florez.

“Además, no hay un sustento para prohibirles el tránsito, porque si analizamos la estadística de siniestros viales en la Costa Verde, del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, podemos darnos cuenta que los producidos por motocicletas son mucho menores que los que se producen automóviles. Entonces, si nos basamos en ese argumento, se debería prohibir a los autos también de la Costa Verde”, sostuvo.

En esto coincidió Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, puesto que se están estableciendo normas sin considerar todo el contexto que hay alrededor de la Costa Verde.

“Los accidentes no van a para por prohibir el tránsito de algunos vehículos en esa vía, ya que ocurren en todo el Perú. La Costa Verde debería ser un espacio atractivo para que acuda toda la ciudad. Debería tener teatros, más canchas deportivas, más lugares de esparcimiento, en donde la gente se pueda sentar, comer, disfrutar de un día junto a la playa”, dijo a este medio.

“Lima es una ciudad privilegiada que está a la orilla del mar, pero esto se desperdicia al querer colocar una Vía Expresa justo allí. Lamentablemente, como la ordenanza ya fue emitida, no queda otra opción que cumplir con la norma y respetarla hasta que la autoridad diga lo contrario”, sentenció.

Una policía de la unidad de tránsito se encuentra fiscalizando que los conductores cumplan el reglamento vigente, al circular por el circuito de playas de la Costa Verde. (Andina)

No hubo pronunciamiento de la MML

Desde Infobae Perú intentamos comunicarnos con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que nos puedan explicar sus intenciones al cambiar la denominación de la Costa Verde, sin embargo, como la ordenanza municipal N° 2499 fue emitida en el 2022, durante la gestión del excalde Miguel Romero, quien reemplazo en mayo de ese año al vacado Jorge Muñoz, evitaron hacer comentarios al respecto.

Hace unos días, la Municipalidad de San Miguel, por su parte, publicó un comunicado en sus redes sociales para expresar el sentir de su alcalde, Eduardo Bless. De esta manera, el burgomaestre se manifestó en contra y exhortó a la MML a replantear la medida. “La Costa Verde no es una vía expresa y la libertad de tránsito es un derecho fundamental que todos tenemos”, señala Bless en el documento.

El texto continúa indicando que “esta decisión fue respaldada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), y deja en claro que la autoridad competente para regular el tránsito en esta vía es la MML”.

“La Asociación de Motociclistas del Perú ha expresado su desacuerdo, por lo que han anunciado diversas movilizaciones y que recurrirán a instancias legales para impugnar la disposición”, finaliza el pronunciamiento de la comuna sanmiguelina.