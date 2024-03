Julián Zucchi respondió enojado luego que medio pusiera en tela de juicio su orientación sexual

Julián Zucchi responde a medio que puso en tele de juicio su orientación sexual. IG

El actor argentino Julián Zucchi no dudó en responder frente a las especulaciones que tejió un medio local sobre su orientación sexual. Esto después que el argentino contará una experiencia que vivió cuando buscó acceder a una clase de gimnasia para mujeres, aduciendo que se autopercibe como tal.

Este evento que contó Julián Zucchi desencadenó múltiples interpretaciones, obligando al actor a clarificar su postura y hablar abiertamente sobre sus verdaderas intenciones y su identidad. El argentino señaló que se trata de mentiras, posteando a su vez el video del medio que se refirió a su orientación sexual.

“Hoy en ‘Cómo seguir inventando noticias’ y hacerle perder el tiempo a la gente”, escribió el protagonista de ‘Sí, mi amor: La Película’ en su cuenta de Instagram.

¿Qué contó realmente Julián Zucchi?

Julián Zucchi, conocido por su participación en el programa de televisión ‘Combate’ y por su relación con la periodista Priscila Mateo, ha estado inmerso en diversos proyectos personales y de negocios relacionados con el sector audiovisual. Durante una visita a su Argentina natal, el actor contó que intentó asistir a una clase de entrenamiento funcional con su madre, sin embargo, se dio cuenta de que era un espacio exclusivo para mujeres. El artista reveló que no le permitieron pasar pese a contar, a manera de broma, que se “autopercibe como mujer”.

“Hoy le prometí a mi psicólogo volver a hacer ejercicio. Había quedado con mi mamá en sumarme a su clase de Funcional a las 8:30 a.m. Pueden creer que la clase era solo para mujeres y me discriminaron. Así que terminamos yendo a trotar, caminar. PD. Aunque les dije que me autopercibo como mujer, tampoco me admitieron”, contó en su publicación.

El nombre de Julián Zucchi viene causando noticia no solo por sus trabajos profesionales, sino también por su reciente separación con Yiddá Eslava, con quien tiene dos hijos. La pareja se separó de manera cordial, sin embargo, meses después se desató una guerra mediática entre ellos después que la actriz confesara que la separación se debió a una infidelidad de parte del argentino.

Hoy en día, Julián Zucchi tiene una relación con la reportera de Magaly TV La Firme, Priscila Mateo, mientras que Yiddá Eslava tiene un romance con el fotógrafo Ángel Fernández.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se separaron a finales del 2023.

Julián Zucchi resalta a Priscila Mateo como pareja

Después que Julián Zucchi y Priscila Mateo fueran captados por primera vez juntos, el argentino salió a aclarar que es su saliente “exclusiva”. Sin embargo, al día siguiente declaró a otro medio que se sintió obligado a oficializar su relación. Cuestionado por estas palabras, el actor salió una vez más para pedirle disculpas a la reportera, aclarando finalmente lo que existe entre ellos.

“Hay palabras que dije que se malentendieron, que dije que me vi obligado a declarar. En realidad lo que estaba hablando es que Priscila quería hablar personalmente con Magaly hasta que nosotros hagamos pública nuestra relación. Yo lo respeto. Magaly se había ido de viaje y la foto (del ampay) sale el lunes. Por eso es que yo digo que cuando sale el ampay me veo obligado a declarar. No fue la palabra correcta. Pido disculpas”, indicó Julián Zucchi en su cuenta de Instagram.

Julián Zucchi y Priscila Mateo se muestran más enamorados que nunca en sus redes sociales. Instagram.

La expareja de Julián Zucchi también señaló que gracias a la periodista tiene ganas de salir nuevamente, pues le chocó mucho la separación con la madre de sus hijos.

“Entre Priscila y yo está todo aclarado. Está todo bien. Ella entiende cómo fue la situación y por qué no lo queríamos hacer público. Pido disculpas por la palabra. Si fuera por mí, no decía nada, pero como estaban hablando cosas que no me gustaban de ella, que es una chica que la quiero, que la aprecio, que vale la pena, que es una gran mamá. Por eso salí a hablar”, dijo.

“Es una chica hermosa, una chica linda, me hace feliz. Me dan ganas de salir, de bailar, yo durante 5 o 6 meses no salí. Si no me ampayaron no es porque alguien me protegía, sino porque no salía. Estaba en una depresión atravesando muchos cambios en mi vida”, acotó.