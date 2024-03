Gerente de Alianza Lima señaló que perdón para Carlos Zambrano no es un mal mensaje para los jóvenes: “Está comprometido”

El gerente deportivo contó por qué el 'Kaiser' se reincorporó al equipo y el perfil del nuevo jugador 'íntimo'. (Video: Latina Televisión)

De cara a la temporada 2024, Alianza Lima llevó a cabo una reestructuración en casi todas sus áreas. En la parte dirigencial, Bruno Marioni asumió como gerente deportivo ante la reubicación de José Bellina en otro campo. Asimismo, el plantel principal sufrió varias modificaciones, con una larga lista de bajas. Carlos Zambrano fue uno de los nombres que fue dejado de lado, por lo que estuvo buscando opciones para seguir con su carrera. Sin embargo, luego de una evaluación, fue reincorporado al equipo, tal y como la dirigencia y el propio jugador lo anunciaron. En esta ocasión, el directivo argentino señaló que el perdón del ‘Kaiser’ no es un mal mensaje para los jóvenes.

“Lo conté en la conferencia de prensa. Carlos dio una muestra de acercamiento cuando me llamó y conversamos. Lo que pasó en esa charla, quedará ahí. Él tiene el compromiso asumido con Alianza y eso me parece lo más importante. Carlos está comprometido. No es algo que sea una sensación mía, lo veo. A partir de eso, tomamos la decisión de reincorporarlo”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Latina Deportes.

El periodista ‘Coki’ Gonzales le preguntó si es que sería un aviso negativo para los canteranos del club, teniendo en cuenta que en su presentación hizo hincapié en un nuevo perfil para el jugador ‘blanquiazul’, algo que descartó y aseguró que respetó su palabra. “Podría dejar una puerta abierta si no cumpliría con las cosas que he dicho. Yo he cumplido con todo”, dijo.

El comunicador insistió en que podría haber habido una incongruencia con sus declaraciones, pero insistió en que fue muy consistente con su mensaje inicial, alegando que el experimentado zaguero cumple con las condiciones presentadas. “Creo que el mensaje es claro. Queremos profesionales al 100% y hoy los tenemos”, comentó.

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima el 2023 y tuvo un buen primer semestre. En el segundo alternó lesiones y polémicas. - créditos: Getty Images

Bruno Marioni insistió en que la vuelta de Carlos Zambrano a los trabajos del primer equipo es lo mejor para Alianza Lima. “Yo no vengo a trabajar como persona, sino como un profesional a aportarle lo mejor a Alianza. Hoy estamos convencidos de que esta es la mejor decisión para Alianza Lima”, acotó.

De la misma manera, el dirigente enfatizó que las directrices disciplinarias que se han implementado marcan un nuevo camino para el club y que en el pasado no contaba. “El equipo está sumamente comprometido, muy unido. Es un equipo que tiene muy claro hacia dónde tiene que ir y eso no había anteriormente. Ahora puedo asegurar que este grupo está sumamente comprometido con el trabajo, con el profesionalismo, con encontrar el resultado y con las formas de encontrarlo. El resultado va a llegar”, añadió.

Autocrítica de Carlos Zambrano

A finales de febrero, Bruno Marioni y Carlos Zambrano dieron a conocer sobre su regreso a Alianza Lima. En esa línea, el canterano de Academia Cantolao admitió que cometió errores, los asumió, y ahora pretende cobrarse su revancha.

“Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago responsable. La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución”, fueron algunas palabras que expresó mediante su cuenta de Instagram.

Mensaje de Carlos Zambrano tras confirmarse su regreso al primer equipo de Alianza Lima

Competencia en la defensa de Alianza Lima

Evidentemente, la presencia de Carlos Zambrano en Alianza Lima significa mayor competencia para la zona central de la defensa. Para este año, la directiva contrató a Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes y Renzo Garcés, quienes se suman a Yordi Vílchez.

El ‘León’ se desempeñó en 25 partidos el 2023, en el que anotó dos goles, recibió diez tarjetas amarillas y una roja. De todos modos, fue una de las figuras de los ‘victorianos’ en el primer semestre, algo que no pudo reeditar en la segunda mitad. Ahora buscará ser un titular indiscutible para apuntar al campeonato nacional y a la trascendencia en la Copa Libertadores.